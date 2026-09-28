Цена на газ для населения не изменится: правительство продлило спецправила до 2027 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 сентября 2026, 14:30 Читати українською

Цена на газ для населения не изменится: правительство продлило спецправила до 2027 года

Правительство продлило действие специальных обязательств на рынке природного газа до 31 марта 2027 года. Для населения цена на газ останется неизменной в течение всего осенне-зимнего периода. Об этом 28 сентября сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль.

Правительство продлило возложение специальных обязанностей на рынке природного газа до 31 марта 2027 года.
Денис Шмыгаль

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение также позволит сохранить льготные тарифы для предприятий теплоснабжения. Кроме того, продолжат действовать условия продажи газа операторам газораспределительных систем и для когенерации на прифронтовых территориях.

«Для населения это означает, что цена на газ в течение всего осенне-зимнего периода останется неизменной», — сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что продление ПСО должно обеспечить стабильные поставки природного газа и надежную работу рынка. Также, по его словам, это должно поддержать стабильность работы тепловых объектов и энергосистемы Украины в целом.

Читайте также: Украина подала заявку в ядерное агентство ОЭСР: Шмигаль назвал главные задачи

«Это позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа, безопасность и надежность функционирования рынка природного газа, стабильность работы тепловых объектов и энергосистемы Украины в целом», — отметил министр.

Шмыгаль также подчеркнул, что газовая отрасль понесла значительные потери из-за российских атак. Несмотря на это, государство продолжит создавать условия для защиты людей.

В июле НКРЭКУ решила не начислять плату за распределение газа потребителям, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии и непригодно для безопасного использования. Также в таких случаях не будет взиматься плата за техническое обслуживание внутридомовых газовых систем, а потребителям не нужно ежемесячно передавать показания счетчика, пока пользоваться газом невозможно.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
36619677
36619677
28 сентября 2026, 14:50
#
Популістичне рішення щоб не дратувати людей, які і так ледь тримаються на фоні корупційних скандалів. При такій ціні то можна газ палити не дивлячись на лічильник.
Проте чим довше відтерміновуємо тим більше вдарить, хоча можна ж навіть мінімально підняти
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами