Цена на газ для населения не изменится: правительство продлило спецправила до 2027 года

Правительство продлило действие специальных обязательств на рынке природного газа до 31 марта 2027 года. Для населения цена на газ останется неизменной в течение всего осенне-зимнего периода. Об этом 28 сентября сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль.

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Решение также позволит сохранить льготные тарифы для предприятий теплоснабжения. Кроме того, продолжат действовать условия продажи газа операторам газораспределительных систем и для когенерации на прифронтовых территориях.

«Для населения это означает, что цена на газ в течение всего осенне-зимнего периода останется неизменной», — сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что продление ПСО должно обеспечить стабильные поставки природного газа и надежную работу рынка. Также, по его словам, это должно поддержать стабильность работы тепловых объектов и энергосистемы Украины в целом.

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«Это позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа, безопасность и надежность функционирования рынка природного газа, стабильность работы тепловых объектов и энергосистемы Украины в целом», — отметил министр.

Шмыгаль также подчеркнул, что газовая отрасль понесла значительные потери из-за российских атак. Несмотря на это, государство продолжит создавать условия для защиты людей.

В июле НКРЭКУ решила не начислять плату за распределение газа потребителям, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии и непригодно для безопасного использования. Также в таких случаях не будет взиматься плата за техническое обслуживание внутридомовых газовых систем, а потребителям не нужно ежемесячно передавать показания счетчика, пока пользоваться газом невозможно.