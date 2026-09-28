Вступление Украины в ЕС: Брюссель впервые может определить сроки ключевых этапов переговоров

Украина может получить от ЕС пошаговый план движения к членству с перечнем необходимых реформ и ориентировочными сроками завершения ключевых этапов переговоров. Подобные дорожные карты Брюссель рассматривает для Молдовы, Черногории и Албании. Об этом пишет POLITICO.

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ЕС готовит «дорожную карту» для Украины

Евросоюз разрабатывает отдельные дорожные карты для Украины, Молдовы, Черногории и Албании — четырёх стран, которые считаются наиболее перспективными кандидатами на вступление. Документы должны более чётко определить необходимые реформы и установить ориентировочные сроки завершения отдельных этапов переговоров.

«Дорожные карты» впервые могут дать этим странам гарантии того, что при условии продолжения необходимых реформ они будут приняты в ЕС. При этом речь идет именно об ориентировочных сроках завершения переговоров, а не об установлении конкретной даты вступления.

В Еврокомиссии подтвердили, что новые планы будут содержать перечень приоритетов, конкретных задач и сроков, которые помогут наиболее продвинутым кандидатам завершить необходимые реформы и переговоры. Отдельно в документах будут определяться ориентировочные даты завершения групп реформ, известных как переговорные кластеры.

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Что будут предусматривать «дорожные карты»

Планы также будут предусматривать обязательства для нынешних членов ЕС, которые должны одобрить дальнейшее продвижение кандидатов.

В то же время ЕС пересматривает подход к странам-кандидатам на этапе до их вступления. Брюссель рассматривает возможность постепенной интеграции таких государств через экономические преимущества и участие в совместных проектах по мере продвижения реформ.

Этот пересмотр должен быть представлен руководству ЕС 6 октября. После этого лидеры стран Евросоюза обсудят расширение блока и внутренние реформы в ходе двухдневного саммита в Брюсселе, который начнется 15 октября.

Кто ещё может получить «дорожную карту»

На данном этапе такие планы не предусмотрены для Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины. Также «дорожные карты» не готовятся для Грузии, Турции и Сербии, где, по данным POLITICO, прогресс приостановился из-за опасений относительно демократических и судебных реформ.

Для продвижения стран к членству требуется единодушная поддержка нынешних членов ЕС. Лидеры стран блока должны обсудить, как и насколько быстро может происходить расширение ЕС, во время октябрьского саммита.

Напомним, 15 июня 2026 г. в Люксембурге во время второй Межправительственной конференции между Украиной и ЕС официально открыли переговорный Кластер 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals). Тогда же Украина официально приняла бенчмарки Евросоюза — условия для дальнейшего продвижения переговоров. Об этом сообщал Правительственный портал.