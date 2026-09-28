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28 сентября 2026, 14:46 Читати українською

SOCAR запускает ограничение цен на топливо в Италии: сколько будет стоить бензин и дизель

Азербайджанская SOCAR решила ограничить цены на бензин и дизель в Италии из-за своей дочерней компании Italiana Petroli (IP). Механизм будут внедрять постепенно, начиная с сети АЗС под брендом IP, после чего его планируют распространить на станции Esso и других операторов, закупающих горючее у IP. Об этом говорится в заявлении SOCAR, цитируемом ANSA.

Азербайджанская SOCAR решила ограничить цены на бензин и дизель в Италии из-за своей дочерней компании Italiana Petroli (IP).


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Компания пока не назвала единую предельную цену. Она будет определяться в зависимости от ситуации и потребностей топливной цепи, чтобы сохранить ее работу и поддержать тысячи операторов. SOCAR объясняет решение желанием помочь итальянским семьям и бизнесу на фоне высоких цен на топливо и геополитическую нестабильность.

Чем решение SOCAR отличается от Eni.

SOCAR объявила об ограничении цен вскоре после Eni, но механизмы разнятся.

Eni установила конкретный price cap для горючего, которое продает сеть Enilive: €1,99 за литр бензина и €2,19 за литр дизеля. Ограничение начало действовать 28 сентября, первоначально он был установлен на 30 дней с возможностью продления до конца года.

SOCAR не устанавливает единую цифру для всей сети. Компания планирует определять предельный уровень постепенно в зависимости от условий рынка, а затем распространить механизм не только на IP, но и на Esso и других продавцов, получающих горючее через Italiana Petroli.

Таким образом, шаг SOCAR может охватить более широкий круг АЗС, чем только собственную сеть IP, хотя конкретные параметры для каждого оператора пока не объявлены.


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Решение об ограничении цен стало одним из первых заметных шагов SOCAR после завершения соглашения по итальянскому топливному бизнесу.

8 мая 2026 года SOCAR завершила приобретение 99,82% Italiana Petroli у API Holding. Компания получила контроль над сетью IP и связанной топливной инфраструктурой в Италии.


Как мы писали, дизель за 100: почему в Украине дорожает горючее и будет ли его дефицит

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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