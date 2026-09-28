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28 сентября 2026, 12:01 Читати українською

Корецкий: Украина готовится к худшим сценариям из-за атак на интернет

Из-за российских ударов по дата-центрам в Украине сохраняется постоянная угроза потери интернета, поэтому государство готовится к самому сложному сценарию. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью программе «ТСН.Неделя» .

Из-за российских ударов по дата-центрам в Украине сохраняется постоянная угроза потери интернета, поэтому государство готовится к самому сложному сценарию.
Интернет

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Худший сценарий

«То, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и так готовить себя — факт», — заявил Корецкий.

Комментируя недавнее обсуждение на Ставке верховного главнокомандующего атаками рф на телекоммуникационные объекты, премьер отметил, что угроза для критической инфраструктуры будет сохраняться до завершения полномасштабной войны.

По словам Корецкого, правительство использует разные способы защиты цифровых данных и оборудования. Часть инфраструктуры переносят под землю, часть — в облачные хранилища, а отдельное оборудование физически перемещают за границу. В некоторых случаях эти подходы комбинируют.

Читайте также: После атаки рф уничтожены дата-центры и узлы сетей: где могут быть проблемы с интернетом

«Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей, что-то должно быть микс, а что-то должно быть все три одновременно», — сказал премьер.

Корецкий подчеркнул, что единого универсального правила защиты такой инфраструктуры нет. В то же время, правительство планирует ее защиту с учетом наихудшего возможного сценария.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, после российской атаки на Киев украинские провайдеры и хостинг-компании сообщили о повреждении сетевого оборудования, дата-центров и магистральной инфраструктуры.

Кроме того, в Киеве возникли перебои в работе части интернет-провайдеров. В частности, о проблемах со связью сообщили «Паутина» и UTELS.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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