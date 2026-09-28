Китайские бренды уже захватывают 21% рынка Британии: что ждет Европу дальше

Экспорт китайских автомобилей в Европу происходит почти вдвое более быстрыми темпами, чем их регистрация, что свидетельствует о значительном объеме автомобилей, ожидающих доставку клиентам из-за логистических ограничений, пишет Automotive News Europe.



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С января по август китайские бренды зарегистрировали в Европе почти 914 тыс авто. Однако дефицит грузового транспорта для доставки авто от портов в дилерские центры скрывает реальный масштаб импорта. Это означает, что темпы регистрации автомобилей могут значительно ускориться.



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Китайский автопром захватывает Европу

Сейчас китайские бренды контролируют около 15% европейского рынка электромобилей (BEV), около 30% рынка плагин-гибридов (PHEV) и 15% рынка гибридных авто (HEV).

Крупнейшим европейским рынком для китайских брендов остается Великобритания, на нее приходится около четверти всех регистраций.



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