россия ударила по гловному офису «Киевстар»

россия атаковала головной офис компании «Киевстар» крупнейшего мобильного оператора Украины. Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев, распространенные в соцсетях. Компания подтвердила повреждение здания.

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Что известно

В результате вражеской атаки 27 сентября было повреждено здание головного офиса «Киевстар» в Киеве, цитирует dev.ua прессслужбу мобильного оператора.

Сотрудники компании не пострадали и находятся в безопасности. Команда оценивает последствия атаки и координирует необходимые действия.

Сегодня минобороны России сообщило также о поражении центра обработки данных Vodafone в Киеве. dev.ua направил запрос в пресс-службу Vodafone, чтобы подтвердить эту информацию, но там от комментариев отказались.