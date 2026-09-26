Компания Hyundai провела мировую премьеру популярного компактного кроссовера Tucson пятого поколения в Южной Корее. Модель получила большой угловатый кузов, более мощные двигатели и полезные электронные системы помощи водителю. Об этом пишет Автоцентр.
Hyundai представил Tucson пятого поколения (фото)
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Какие фишки получила новинка
Главной фишкой обновленного автомобиля стала функция Memory Reverse Assist. Электроника способна запоминать точный маршрут, по которому машина заезжала на тесное парковочное место, и затем автоматически выезжает обратно по той же траектории без участия водителя.
Публичный показ новинки в Европе состоится в октябре на Парижском автосалоне, а американский дебют запланирован на ноябрь.
Внешний вид пятого поколения кроссовера выполнен в брутальном стиле Art of Steel, который ранее продемонстрировал концепт Crater. Автомобиль стал на 60 мм длиннее и на 40 мм шире предшественника. Колесную базу увеличили до 2785 мм, что придало свободное пространство для ног пассажиров второго ряда.
Салон полностью переработали: вместо прежней встроенной панели теперь установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы Pleos и небольшой цифровой приборный щиток.
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Несмотря на цифровизацию, производитель оставил классические физические кнопки на руле и привычные вращающиеся шайбы на центральной консоли для управления климат-контролем.
Что под капотом
Техническая начинка кроссовера для корейского рынка получила порцию дополнительных лошадиных сил. Базовый 1,6-литровый бензиновый турбомотор в составе мягкого гибрида теперь выдает 190 л.с.
Вместо прежнего 7-ступенчатого робота с двумя сцеплениями (DCT) этот двигатель теперь работает в тандеме с классическим 8-ступенчатым «автоматом».
Мощность полноценного самозарядного гибрида на основе того же 1,6-литрового двигателя выросла до 242 л.с.
Комментарии - 2
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