Hyundai представил Tucson пятого поколения (фото)

Компания Hyundai провела мировую премьеру популярного компактного кроссовера Tucson пятого поколения в Южной Корее. Модель получила большой угловатый кузов, более мощные двигатели и полезные электронные системы помощи водителю. Об этом пишет Автоцентр.

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Какие фишки получила новинка

Главной фишкой обновленного автомобиля стала функция Memory Reverse Assist. Электроника способна запоминать точный маршрут, по которому машина заезжала на тесное парковочное место, и затем автоматически выезжает обратно по той же траектории без участия водителя.

Публичный показ новинки в Европе состоится в октябре на Парижском автосалоне, а американский дебют запланирован на ноябрь.

Внешний вид пятого поколения кроссовера выполнен в брутальном стиле Art of Steel, который ранее продемонстрировал концепт Crater. Автомобиль стал на 60 мм длиннее и на 40 мм шире предшественника. Колесную базу увеличили до 2785 мм, что придало свободное пространство для ног пассажиров второго ряда.

Салон полностью переработали: вместо прежней встроенной панели теперь установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы Pleos и небольшой цифровой приборный щиток.

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