В Украине введут новые категории водительских удостоверений по стандартам ЕС

Правительство доработало законопроект, который переписывает возрастные требования для всех категорий водительских удостоверений по стандартам ЕС. Больше всего изменения коснутся перевозчиков: без профобразования управлять грузовиком можно будет с 21 года, автобусом — с 24. Об этом пишет biz.ligazakon.net.

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Что известно

Законопроект имплементирует новую Директиву Е С 2025/2205 об водительском удостоверении.

Появляются новые категории: AM для мопедов (15 лет) и A2 для мотоциклов до 35 кВт (18 лет). Мощный мотоцикл категории A будет доступен только с 20 лет через два года стажа на A2 или с 24 лет без него.

Легковой автомобиль можно будет водить с 17 лет, но только в сопровождении опытного водителя. Для категорий C и CE базовый возраст растет до 21 года, для D и DE — до 24 лет.

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Первое удостоверение будет действовать два года, а лишение права в этот период будет означать прекращение его действия. Получение удостоверения иностранного государства сделает украинское недействительным.

Напомним

В настоящее время действует такое разделение на категории: