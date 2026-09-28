В Дии временно не работают паспорта, водительские удостоверения и часть сервисов

Государственная миграционная служба проводит технические работы, поэтому некоторые документы и услуги Дии временно недоступны. Об этом говорится в сообщении «Дия».

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Доступ ограничен

Если в ближайшее время вам нужны паспорт, водительское удостоверение или другой документ, советуем взять с собой его физический оригинал. Для подтверждения личности можно воспользоваться документом в Дии.

«Команда уже работает над завершением технических работ. Как только услуги снова заработают — известим вас. Следите за обновлением», — говорится в сообщении.