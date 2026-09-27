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27 сентября 2026, 12:11 Читати українською

Соучредитель Spotify открыл в Нью-Йорке ИИ-клинику: чек-ап за час стоит $499

Шведская медицинская технологическая компания Neko Health, которую основали соучредитель Spotify Даниэль Эк и предприниматель Ялмар Нильсонне, открыла первую клинику в США. За $499 пациентам предлагают комплексное обследование кожи, сердечно-сосудистой системы, крови и обмена веществ, которое длится около часа.

Шведская медицинская технологическая компания Neko Health, которую основали соучредитель Spotify Даниэль Эк и предприниматель Ялмар Нильсонне, открыла первую клинику в США.

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Клиника начала работу 24 сентября в нью-йоркском районе Сохо по адресу 300 Lafayette Street. Еще до открытия к списку ожиданий присоединились более 25 тысяч жителей Нью-Йорка.

Как проходит обследование

Сам чек-ап занимает около 30 минут. Еще пол часа отводится на консультацию с врачом, объясняющим результаты и помогающим сформировать дальнейший план действий.

При обследовании система:

  • производит более 6 тысяч изображений кожи с помощью обычных и тепловизионных камер;
  • создает карту родинок и обозначает участки, нуждающиеся в дополнительной проверке дерматологом;
  • оценивает работу сердца, состояние артерий и кровообращения;
  • анализирует состав тела, в том числе уровень висцерального жира;
  • измеряет силу хвата, глазное давление и другие физиологические показатели;
  • проверяет более 50 показателей крови, связанных с работой сердца, метаболизмом, иммунной системой и воспалительными процессами.

Образцы крови обрабатывают в лаборатории непосредственно в клинике, поэтому результаты доступны во время того же визита.

Без рентгена и компьютерной томографии

Neko Health не использует рентгеновское излучение или компьютерную томографию. Вместо этого собственные устройства компании совмещают оптические датчики, тепловизионные и высокоскоростные камеры, лазерную виброметрию и алгоритмы анализа данных.

Система также создает трехмерную модель контуров тела, помогающую оценить его объем и состав. Все полученные данные проверяет и объясняет врач.

После обследования результаты сохраняются в мобильном приложении Neko Health. Там пользователи могут отслеживать изменения между последующими визитами, а также добавлять информацию из фитнес-браслетов и смарт-килец через Apple Health или Health Connect.

Более 100 тысяч клиентов

Первая клиника Neko Health открылась в Стокгольме в 2023 году. Впоследствии компания вышла на рынок Великобритании. По данным Neko Health, в Швеции и Великобритании ее обследование уже прошли более 100 тысяч человек.

Компания планирует открыть дополнительные клиники в Нью-Йорке и Майами, а позже — в Вашингтоне и Сан-Франциско.

В то же время в Neko отмечают, что сервис ориентирован прежде всего на профилактику и раннее выявление рисков. Если во время чек-апа врачи находят потенциальную проблему, пациента направляют на дополнительную диагностику или к профильному специалисту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
27 сентября 2026, 12:56
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Из прошедших обследование — до 100 лет доживут единицы.
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