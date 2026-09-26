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26 сентября 2026, 13:18 Читати українською

Bugatti выходит на рынок жилья США: бренд представил небоскреб в Майами (фото)

Автомобильный бренд Bugatti представил проект 60-этажного жилого небоскреба Bugatti Residences Miami на берегу реки Майами. Это будет первый брендированный жилищный проект компании в США. Об этом пишет Dezeen .

Автомобильный бренд Bugatti представил проект 60-этажного жилого небоскреба Bugatti Residences Miami на берегу реки Майами.

Архитектуру комплекса разрабатывает американская студия Brandon Haw Architecture. Застройщиками выступают Prosper Group и Versluys Group, а оформление интерьеров поручили студии Yabu Pushelberg.

В небоскребе предусмотрено 183 квартиры и четыре пентхауса. Визуализации демонстрируют башню, композиционно разделенную на четыре больших вертикальных блока, между которыми сформированы двухсветные пространства.

Авторы концепции соединили архитектурные особенности Майами с образами суперкаров. Во внешнем виде здания также планируют использовать отсылку к характерному С-образному мотиву Bugatti, появлявшемуся в автомобилях бренда еще в 1930-х годах.

Bugatti Residences Miami планируют продать в районе Brickell. Участок расположен непосредственно возле Miami River, в части города, где активно возводятся новые жилые и офисные высотные комплексы.

Новый проект продолжит тенденцию появления в Майами жилых небоскребов, связанных с автомобильными брендами. В городе уже реализуются или представлены проекты Porsche, Bentley, Mercedes-Benz и Aston Martin.

Для Bugatti это будет второй заявленный жилой небоскреб. В 2023 году бренд представил планы своей первой жилищной высотки, которую должны построить в Дубае.

По словам управляющего директора Bugatti International Вибке Шталь, при разработке проекта компания ориентируется не только на архитектуру и интерьеры, но и на сервис и организацию эксплуатации резиденций.

В Prosper Group объясняют выбор Майами ростом города как международного центра премиальной недвижимости. Район Brickell при этом рассматривается застройщиком как одна из ключевых локаций для высотных жилых проектов у воды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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