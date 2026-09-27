Около 9 из 10 проверок ЖКУ выявили нарушения: потребителям перечислят 92,67 млн грн

По результатам проверок в сфере жилищно-коммунальных услуг поставщики услуг обязали провести перерасчеты и вернуть потребителям 92,67 млн грн. Об этом сообщила Госпродслужба по итогам работы за восемь месяцев 2026 года.

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Нарушения обнаружили почти у 89% проверок

С начала года специалисты службы провели 140 внеплановых проверок, в ходе которых проверяли правильность формирования, установления и применения тарифов жилищно-коммунальных услуг.

Нарушения законодательства о ценах и ценообразовании выявили в 88,6% случаев.

Из-за неправильного формирования или применения тарифов предприятия должны провести соответствующие перерасчеты для потребителей.

Что делать, если есть сомнения по тарифу

В Госпродпотребслужбе напоминают, что потребители могут обратиться в ведомство, если сомневаются в обоснованности роста тарифов или считают, что их права нарушены.

При наличии оснований служба может произвести проверку поставщика услуг.

«Для нас важно не только выявить нарушения, но и добиться перерасчета и возвращения людям излишне уплаченных средств», — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Сколько должны вернуть потребителям

По итогам проверок за восемь месяцев 2026 общая сумма средств, которую предприятия должны перечислить и вернуть потребителям, составляет 92,67 млн грн.

Таким образом, проблема неправильного тарифообразования остается масштабной: нарушения выявлялись почти в девяти из десяти проведенных проверок.