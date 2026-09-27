По результатам проверок в сфере жилищно-коммунальных услуг поставщики услуг обязали провести перерасчеты и вернуть потребителям 92,67 млн грн. Об этом сообщила Госпродслужба по итогам работы за восемь месяцев 2026 года.
Около 9 из 10 проверок ЖКУ выявили нарушения: потребителям перечислят 92,67 млн грн
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Нарушения обнаружили почти у 89% проверок
С начала года специалисты службы провели 140 внеплановых проверок, в ходе которых проверяли правильность формирования, установления и применения тарифов жилищно-коммунальных услуг.
Нарушения законодательства о ценах и ценообразовании выявили в 88,6% случаев.
Из-за неправильного формирования или применения тарифов предприятия должны провести соответствующие перерасчеты для потребителей.
Что делать, если есть сомнения по тарифу
В Госпродпотребслужбе напоминают, что потребители могут обратиться в ведомство, если сомневаются в обоснованности роста тарифов или считают, что их права нарушены.
При наличии оснований служба может произвести проверку поставщика услуг.
«Для нас важно не только выявить нарушения, но и добиться перерасчета и возвращения людям излишне уплаченных средств», — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
Сколько должны вернуть потребителям
По итогам проверок за восемь месяцев 2026 общая сумма средств, которую предприятия должны перечислить и вернуть потребителям, составляет 92,67 млн грн.
Таким образом, проблема неправильного тарифообразования остается масштабной: нарушения выявлялись почти в девяти из десяти проведенных проверок.
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