Украина получила $51,5 млн от правительства Японии

В общий фонд госбюджета Украины поступил транш в размере $51,5 млн от Всемирного банка. Средства привлечены в рамках реализации системного проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE), сообщает Министерство финансов.

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Детали финансирования

Финансирование предоставлено Международным банком реконструкции и развития (МБРР) из целевого фонда ADVANCE Ukraine при финансовой поддержке правительства Японии.

Проект THRIVE внедряется по модели «Программа кредитования с привязкой к результатам» (Program-for-Results), где выплаты напрямую зависят от достижения определенных индикаторов (DLI). Получение текущего транша в размере 51,5 млн стало возможным благодаря выполнению показателя по увеличению количества случаев инсульта, пролеченных в больницах с высоким уровнем применения тромболизиса.

Общая сумма Программы THRIVE составляет $1,2 млрд, из которых на сегодняшний день поступило $449 млн&

Главная цель проекта — оказание помощи Правительству Украины в преодолении вызовов для обеспечения эффективности Программы медицинских гарантий (ПМГ). Инициатива направлена на усовершенствование определения приоритетности медицинских услуг, оптимизацию сети оказания медицинской помощи, внедрение современных методов оплаты и усиление институциональной способности Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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