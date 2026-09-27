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27 сентября 2026, 9:02 Читати українською

Украина получила $51,5 млн от правительства Японии

В общий фонд госбюджета Украины поступил транш в размере $51,5 млн от Всемирного банка. Средства привлечены в рамках реализации системного проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE), сообщает Министерство финансов.

В общий фонд госбюджета Украины поступил транш в размере $51,5 млн от Всемирного банка.
Валюта

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Детали финансирования

Финансирование предоставлено Международным банком реконструкции и развития (МБРР) из целевого фонда ADVANCE Ukraine при финансовой поддержке правительства Японии.

Проект THRIVE внедряется по модели «Программа кредитования с привязкой к результатам» (Program-for-Results), где выплаты напрямую зависят от достижения определенных индикаторов (DLI). Получение текущего транша в размере 51,5 млн стало возможным благодаря выполнению показателя по увеличению количества случаев инсульта, пролеченных в больницах с высоким уровнем применения тромболизиса.

Общая сумма Программы THRIVE составляет $1,2 млрд, из которых на сегодняшний день поступило $449 млн&

Главная цель проекта — оказание помощи Правительству Украины в преодолении вызовов для обеспечения эффективности Программы медицинских гарантий (ПМГ). Инициатива направлена на усовершенствование определения приоритетности медицинских услуг, оптимизацию сети оказания медицинской помощи, внедрение современных методов оплаты и усиление институциональной способности Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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Для достижения этой цели проектом предусмотрено выполнение десяти ключевых индикаторов (DLI), включающих:

  • Стандартизация ежегодного процесса пересмотра пакетов услуг по ПМГ и повышение достоверности данных в электронной системе здравоохранения.

  • Определение приоритетности расходов на первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) путем повышения капитационной ставки и расширения экономически целесообразных услуг (в частности, лечения артериальной гипертензии).

  • Масштабирование селективного контрактирования стационаров и увеличение концентрации предоставляемых услуг в условиях стационара.

  • Улучшение использования стратегических закупок путем расширения доли возмещений расходов больниц по подушному принципу.

  • Распространение использования солнечной энергии в секторе здравоохранения.

  • Ужесточение автономности и управления НСЗУ путем изменения правового статуса организации и внедрения новых механизмов надзора.

Главным исполнителем проекта, отвечающего за его внедрение, мониторинг и оценку, Министерство здравоохранения Украины. Срок реализации инициативы продлится до 30 марта 2028 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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