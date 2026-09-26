Fozzy Group объявила о сокращении работников: какая причина

Fozzy Group — одна из крупнейших торгово-промышленных групп и ведущих ритейлеров Украины — с 1 ноября уволит часть работников офисных команд холдинга, сети «Сильпо» и логистического направления. Об этом говорится в официальном заявлении холдинга.

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Ранее подобные изменения уже произошли в MAUDAU и IT командах TemaBit Fozzy Group и E-commerce & Ecosystem.

Какая причина

Это вынужденное решение связано с тем, что война все больше влияет на работу бизнеса.

«Только с 1 августа по 25 сентября россияне уничтожили и повредили более 20 наших объектов — распределительные центры, супермаркеты и производственные мощности. Мы потеряли часть инфраструктуры и товарных запасов, а поддерживать бесперебойную работу стало значительно сложнее и дороже», — пояснили в пресс-службе холдинга.

Поиск новых решений и работа компании

В этих условиях компания вынуждена пересматривать приоритеты, ставить часть проектов на паузу и отказываться от них. В то же время Fozzy Group продолжает работать: открывает новые магазины, восстанавливает поврежденные объекты и перестраивает логистику. Для этого продолжается найм работников в супермаркеты, на склады и производства по всей Украине.

Компания обещает поддержать теряющих работу сотрудников и помочь им с трудоустройством; составлением резюме; подготовкой рекомендаций; поиском открытых позиций.