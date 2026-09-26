Украинцы снова покупают золото: спрос в августе резко возрос

На фоне роста мировых цен на золото украинцы в августе 2026 активизировали операции с драгоценным металлом. Возрос спрос как на беспоставочное, так и на физическое золото, причем покупка физического металла стала самой большой за последние пять месяцев. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Спрос на золото

В августе чистый спрос на беспоставочное золото составил $1,74 млн или около 399 тройских унций.

Чистый спрос на физическое золото достиг $101 тыс., или около 23 тройских унций. Это максимальный показатель за последние пять месяцев.

Спрос на «бумажное» золото вырос в разы

За январь-август 2026 чистый спрос украинцев на беспоставочное золото составил $33,7 млн.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года этот показатель составил всего $2,3 млн. То есть в денежном выражении спрос вырос почти в 15 раз.

В то же время, ситуация с физическим золотом противоположная. За восемь месяцев 2026 года чистый спрос составил всего $249 тыс., тогда как за аналогичный период в прошлом году — $3,47 млн.

Таким образом, в этом году украинцы значительно активнее выбирают сделки с золотом без физической поставки металла.

Серебро продолжают продавать

На рынке физического серебра сохраняется чистая продажа, хотя его темпы замедлились до минимума за последние пять месяцев.

В августе чистая продажа физического серебра составила $144 тыс.

По приведенным данным, за восемь месяцев показатель чистой продажи серебра составил $1,83 млн.

Что показывают цифры

Августовские данные свидетельствуют о возобновлении интереса украинцев к золоту после июльской паузы. В то же время основная часть спроса приходится именно на беспоставочные операции, в то время как объемы покупки физического металла остаются значительно ниже, чем в прошлом.