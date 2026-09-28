Двойное гражданство по-новому: с какими 34 странами действует упрощенный порядок

С 16 января 2026 года в Украине вступил в силу Закон № 4502-IX, который изменил правила обретения и сохранения гражданства и урегулировал случаи множественного гражданства. Факт вступления в силу этой даты подтверждает официальная база законодательства Верховной Рады. Об этом сообщается на странице Facebook Посольства Украины в Греции.

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Множественное гражданство означает одновременную принадлежность лица к гражданству двух или более государств. В то же время, закон не вводит безусловное «двойное гражданство со всеми странами», а определяет отдельные случаи, когда множественное гражданство признается.

Для граждан 34 стран действует упрощенный порядок

Кабинет Министров утвердил перечень государств, граждане которых могут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке. Постановление № 1412 было принято 5 ноября 2025 года, а затем перечень обновляли постановлениями № 589 и № 826. Действующая редакция охватывает 34 государства.

В список входят:

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Словения Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

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Как работает упрощенный порядок

Для граждан государств из этого перечня упрощения заключается, в частности, возможность при приобретении гражданства Украины подать декларацию о признании себя гражданином Украины вместо обязательства прекратить предыдущее гражданство.

При этом остаются другие предусмотренные законом требования, в частности, относительно оснований для приобретения гражданства и, в соответствующих случаях, сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и украинского языка.

Нужно ли отказываться от предыдущего гражданства

Для граждан стран из утвержденного правительством перечня сам факт приобретения гражданства Украины не требует автоматического отказа от их предыдущего гражданства при условии применения предусмотренного законом упрощенного механизма. Перечень и его действующая редакция закреплена постановлением Кабмина № 1412.

В то же время, и для граждан Украины приобретение гражданства другого государства не во всех случаях означает автоматическую потерю украинского гражданства: закон теперь прямо регулирует случаи множественного гражданства.

Молдова вошла в перечень позже

Первоначально обновленный в мае 2026 года список был короче. Постановлением Кабмина № 826 от 24 июня 2026 года к нему отдельно прибавили Республику Молдова, после чего перечень сформировался в нынешнем составе из 34 государств.

Важно, что конкретные последствия обретения второго гражданства зависят не только от украинского законодательства, но и от правил того государства, гражданство которого человек уже имеет или планирует обрести.