Украинцы едут в Польшу на несколько месяцев: сколько можно заработать на краткосрочной работе

Среди украинцев растет спрос на работу в Польше на несколько месяцев с возможностью вернуться домой после завершения контракта. Такую тенденцию зафиксировала международная компания по трудоустройству Gremi Personal по результатам анализа обращений кандидатов за последний месяц.

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Среди основных причин — ситуация с безопасностью в Украине, желание заработать и провести сложный зимний период в более стабильных условиях без решения о долгосрочной миграции.

Заработок — до $2000

В Gremi Personal отмечают, что для такого формата уже подобрали вакансии на складах и производствах в Польше.

Примерный заработок составляет от $1200 до $2000 в зависимости от вакансии, количества отработанных часов и условий конкретного работодателя.

Компания также предлагает организационное сопровождение: автобусный проезд из Украины в Польшу, жилье, встреча по прибытии и помощь координатора в период адаптации и работы.

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«Этой зимой многие украинцы думают, как ее пережить из-за постоянных российских атак», — отметил генеральный директор Gremi Personal в Польше Томаш Богдевич.

Нужна временная защита

В компании отмечают, что для краткосрочного пребывания в Польше украинцу не обязательно оформлять временную защиту.

Граждане Украины с биометрическим паспортом могут находиться в странах Шенгенской зоны в пределах безвизового режима до 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом право на работу должно быть оформлено работодателем в соответствии с польскими правилами трудоустройства иностранцев.

Временная занятость растет и в Польше

В Gremi Personal считают, что запрос украинцев совпадает с изменениями на польском рынке труда. Работодатели все чаще привлекают временных работников, когда не готовы расширять постоянный штат или нуждаются в дополнительном персонале на периоды пиковой нагрузки.

Во втором квартале 2026 года оборот сегмента временной работы среди агентств вырос на 4% год к году — до 1,159 млрд злотых.

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в 2025 году агентства временного труда направили на работу 697,3 тыс. человек, из которых 361,3 тыс. были иностранцами.

Количество договоров на временную работу увеличилось с 1,31 млн. в 2024 году до 1,38 млн. в 2025 году.

Украинцы остаются крупнейшей группой иностранных работников

К концу августа 2026 года в польской системе социального страхования ZUS было зарегистрировано более 911 тыс. граждан Украины — на 6,4% больше, чем в начале года.

Украинцы составляли около двух третей всех застрахованных иностранцев в Польше.

По состоянию на 30 июня 2026 года действующие документы на пребывание в Польше имели около 1,56 млн украинцев, из которых почти 959 тыс. находились под временной защитой.

Работодатели не спешат расширять штаты

Несмотря на потребность в работниках, польский бизнес остается осторожным с постоянным наймом. К концу второго квартала 2026 года в стране было 98,7 тыс. свободных рабочих мест, лишь на 2,9 тыс. больше, чем годом ранее.

В Gremi Personal считают, что именно сочетание двух тенденций — желание части украинцев работать за границей всего несколько месяцев и потребности польского бизнеса в гибком персонале формирует новый формат краткосрочной трудовой миграции.