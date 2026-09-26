Правительство сменило руководство ГНС: кто временно возглавил службу

Правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем председателя Государственной налоговой службы и временно поручило ему исполнять обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий 25 сентября.

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Обязанности нового руководителя

Среди основных задач Конюшенко — обеспечение стабильной работы ГНС, выполнение планов поступлений в госбюджет, упрощение администрирования налогов, улучшение взаимодействия с бизнесом и открытый диалог с налогоплательщиками.

Конюшенко работал в Секретариате Кабмина с 2015 года. В частности, занимал должность заместителя начальника Управления по бюджетно-налоговой и таможенной политике — заведующего отделом по вопросам налоговой и таможенной политики.

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В 2020 году Конюшенко перешел в Министерство финансов, где стал директором Департамента обеспечения координационно-мониторинговой работы и работал на этом посту до назначения в ГНС.

Предыстория

17 сентября Леся Карнаух написала заявление об освобождении от должности первого заместителя Председателя ГНС.

Ранее «Минфин» писал, что правительство прекратило полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности Председателя Государственной налоговой службы.

Министру финансов поручено внести на следующее заседание правительства кандидатуры на должность руководителя ГНС или лица, которое будет выполнять его обязанности.

Карнаух работает на государственной службе с 2004 года. С июля 2018 по май 2023 года, в частности, занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины.

С июля 2023 г. и до назначения в Государственную налоговую службу Украины была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

В январе 2025-го она стала заместителем главы ГНС Руслана Кравченко, а в мае — первым заместителем председателя.