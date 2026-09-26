«Доверие — один из самых ценных активов»: глава МВФ назвала главные уроки НБУ во время войны

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Работа банковской системы Украины

В видеообращении к участникам X Ежегодной исследовательской конференции центральных банков Украины и Польши Георгиева отметила, что с начала российского вторжения НБУ работает в условиях перебоев в банковской и платежной системах, а также атак на предприятия, энергетику и критическую инфраструктуру.

Несмотря на это, платежная, банковская и финансовая системы Украины продолжали работать.

По словам главы МВФ, банки оставались операционно дееспособными, ликвидными и прибыльными и продолжали кредитовать экономику. Георгиева связала это с профессиональной работой главы НБУ Андрея Пышного и его команды.

Первым уроком она назвала заблаговременную подготовку. По её словам, до начала полномасштабной войны НБУ трансформировал банковскую систему после кризиса 2014 года: при поддержке программ МВФ проводили очистку и докапитализацию банков, усиливали надзор и управление рисками.