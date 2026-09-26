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26 сентября 2026, 10:54 Читати українською

«Доверие — один из самых ценных активов»: глава МВФ назвала главные уроки НБУ во время войны

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева отметила работу Национального банка Украины в условиях полномасштабной войны. Она назвала четыре фактора, которые, по её мнению, помогли НБУ сохранить устойчивость финансовой системы в условиях высокой неопределённости. Текст её обращения был опубликован 25 сентября пресс-службой НБУ.

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева отметила работу Национального банка Украины в условиях полномасштабной войны.
Кристалина Георгиева

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Работа банковской системы Украины

Работа банковской системы Украины

В видеообращении к участникам X Ежегодной исследовательской конференции центральных банков Украины и Польши Георгиева отметила, что с начала российского вторжения НБУ работает в условиях перебоев в банковской и платежной системах, а также атак на предприятия, энергетику и критическую инфраструктуру.

Несмотря на это, платежная, банковская и финансовая системы Украины продолжали работать.

По словам главы МВФ, банки оставались операционно дееспособными, ликвидными и прибыльными и продолжали кредитовать экономику. Георгиева связала это с профессиональной работой главы НБУ Андрея Пышного и его команды.

Первым уроком она назвала заблаговременную подготовку. По её словам, до начала полномасштабной войны НБУ трансформировал банковскую систему после кризиса 2014 года: при поддержке программ МВФ проводили очистку и докапитализацию банков, усиливали надзор и управление рисками.

Кроме того, НБУ усовершенствовал денежно-кредитную политику, накопил международные резервы, инвестировал в цифровую финансовую инфраструктуру и укрепил институциональную независимость.

Второй урок — способность адаптироваться. После начала полномасштабной войны НБУ зафиксировал обменный курс, ввёл ограничения на движение капитала и валютные операции и оказал чрезвычайную поддержку ликвидности. Георгиева отметила, что эти меры помогли сохранить стабильность финансовой системы.

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Третьим фактором она назвала качественный человеческий капитал. По словам Георгиевой, НБУ сочетает исследования на основе больших массивов данных, профессиональную экспертизу и сценарный анализ. Такой подход, по её словам, сыграл важную роль в разработке программы Украины с МВФ.

Четвертым уроком Георгиева назвала доверие.

«Доверие — один из самых ценных активов центрального банка. Оно формирует ожидания», — отметила она.

По словам Георгиевой, для Украины доверие имеет не только внутреннее, но и международное значение, поскольку макроэкономическая стабильность страны с начала войны зависит от масштабной и длительной международной финансовой поддержки.

Напомним

Как писал «Минфин», после встречи в Нью-Йорке с главой МВФ Кристалиной Георгиевой президент Владимир Зеленский заявил, что фонд поможет Украине найти часть необходимых на 2027 год средств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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