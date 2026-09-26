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26 сентября 2026, 10:20 Читати українською

Военный сбор вырос на 24,8%: сколько украинцы заплатили за 8 месяцев

Около 129 млрд грн военного сбора уплатили украинцы за первые восемь месяцев 2026 года. Это на 24,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Около 129 млрд грн военного сбора уплатили украинцы за первые восемь месяцев 2026 года.
Военный сбор

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Сбор заплатили более 2 млн плательщиков. За январь-август 2025 года в бюджет поступило 103,3 млрд грн.

Где больше всего оплатили

Больше всего военного сбора уплатили в Киеве — 42,5 млрд грн. В Днепропетровской области поступило 13,6 млрд грн, во Львовской — 10,6 млрд грн, в Харьковской — 8,1 млрд грн.

Читайте: В августе Украина получила почти 16,8 млрд грн военного сбора

В ГНС отметили, что рост поступлений помогает обеспечивать финансовые потребности государства и обороны в условиях войны.

В то же время самозанятые лица, мобилизованные или заключившие контракт на военную службу, на период службы освобождаются от уплаты военного сбора.

Освобождение применяется автоматически на основании данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Оно действует с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним

С 1 июля 2026 года изменился порядок зачисления военного сбора. Средства поступают в специальный фонд Государственного бюджета и направляются на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

Из-за изменения механизма Государственная казначейская служба открыла новые бюджетные счета для уплаты военного сбора. Поэтому перед уплатой плательщикам рекомендуют проверять актуальные реквизиты в Электронном кабинете налогоплательщика или на вебпортале ГНС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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