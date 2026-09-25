Долги за воду в Украине: количество новых производств уменьшилось на 19%

Долги за воду в Украине остаются массовыми, однако новых дел об их взыскании стало меньше. За первые восемь месяцев 2026 года было открыто 24696 производств — на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 25 сентября сообщил Opendatabot.

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В целом по состоянию на начало сентября в Едином реестре должников было 173 075 производств по долгам за водоснабжение и водоотвод. Каждое десятое из них открыли в 2026 году.

В то же время 64% производств уже завершены. Это не обязательно означает, что долг уплачен: дело могли закрыть по причине невозможности взыскания или по другим основаниям, а запись о долге при этом может оставаться в Реестре.

Где открыли больше всего производств

Больше новых производств в 2026 году открыли на Днепропетровщине — 6 923. Это 28% от всех таких дел за первые восемь месяцев года.

На втором месте Сумщина — 3662 производства, или 15%. Далее следуют Николаевщина с 2191 делом, Полтавщина — с 1873 и Хмельнитчина — с 1415.

В то же время в некоторых регионах новых производств было значительно меньше. В Житомирской области зафиксировали только два, в Херсонской — 18, Винницкой — 40, в Киеве — 59, а в Ровенской — 111.

Больше всего производств открыли по заявлениям КП «Кривбассводоканал» — 3653, или почти 15% от общего количества. Еще 3153 дела пришлись на КП «Горводоканал» Сумского городского совета.

Среди других предприятий — МКП «Николаевводоканал» с 2100 производствами, КП ДОР «Аульский водовод» с 1699 и МКП «Хмельницкводоканал» с 1309 года.

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Кто чаще всего имеет долги за воду

Больше новых производств приходится на людей в возрасте от 46 до 60 лет — 8 335 дел, или 33,8% от всех открытых в этом году.

Еще 6 380 производств, или 25,8%, касаются людей в возрасте от 36 до 45 лет. На людей старше 60 лет приходится 5221 дело — 21,1%.

Среди должников в возрасте от 25 до 35 лет зафиксировали 3759 производств, а среди людей до 25 лет — 1001.

По шесть новых производств в этом году открыли по четырем должникам. Старейшее производство по долгу за воду, которое до сих пор остается в Реестре, датировано 25 января 2017 года.

Тарифы на воду отличаются в зависимости от общества

С марта 2026 г. тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод временно устанавливают органы местного самоуправления или военные администрации. Поэтому цена может существенно отличаться в зависимости от области и даже общины.

С июня общины по всей стране начали массово пересматривать тарифы. В Черниговской области в плане одной из общин на 2026 год заложено 278 грн за кубометр воды и водоотвода. В Умани тариф составляет 158,33 грн за кубометр.

В Киеве действует тариф 30,38 грн. В то же время, Киевсовет уже поддержал постепенное повышение до 63,79 грн, но соответствующее распоряжение еще проходит процедуру и окончательно не принято.

Напомним, что НКРЭКУ внесла изменения в Правил розничного рынка электрической энергии, усилив защиту бытовых потребителей при отключении и восстановлении электроснабжения.