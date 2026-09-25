ArcelorMittal закрывается до окончания войны в Украине

Компания ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу «АрселорМиттал Кривой Рог». За последние пять недель предприятие пережило четыре ракетных удара, в результате которых погибли пять человек и еще 17 работников были ранены. Об этом ArcelorMittal сообщила на официальном сайте 25 сентября, отметив, что уже проинформировало правительство Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости





Последний удар произошел 21 сентября. В результате атак были значительно повреждены производственные объекты предприятия. Один из 17 раненых работников остается в критическом состоянии.

Генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо заявил, что компания с «глубоким сожалением» пришла к выводу о невозможности безопасно работать на предприятии.

Он отметил работников завода, которые с начала полномасштабной войны продолжали работать, чтобы поддерживать работу шахт и предприятия, несмотря на опасность.

«Они были воплощением храбрости в обстоятельствах, которые большинство из нас даже не могут себе представить», — сказал Лонгобардо.

Читайте также: Украинская металлургия обвалилась: производство упало на треть





Что будет с предприятием

ArcelorMittal обсуждает будущее завода с правительством Украины. Компания планирует сохранить его инфраструктуру, чтобы по возвращении мира осталась возможность возобновить производство.

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года ArcelorMittal предоставила «АрселорМиттал Кривой Рог» более $700 млн для обеспечения непрерывности работы.

В то же время, компания ожидает зафиксировать неденежное обесценение примерно на $1 млрд. Преимущественно речь идет об обесценении имущества, оборудования и других основных средств «АрселорМиттал Кривой Рог».



Напомним, 16 августа российские войска атаковали «АрселорМиттал Кривой Рог», повредив основные объекты энергетического и доменного производства. В результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще 14 получили ранения.