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25 сентября 2026, 14:59 Читати українською

ArcelorMittal закрывается до окончания войны в Украине

Компания ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу «АрселорМиттал Кривой Рог». За последние пять недель предприятие пережило четыре ракетных удара, в результате которых погибли пять человек и еще 17 работников были ранены. Об этом ArcelorMittal сообщила на официальном сайте 25 сентября, отметив, что уже проинформировало правительство Украины.

Компания ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу «АрселорМиттал Кривой Рог».

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Последний удар произошел 21 сентября. В результате атак были значительно повреждены производственные объекты предприятия. Один из 17 раненых работников остается в критическом состоянии.
Генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо заявил, что компания с «глубоким сожалением» пришла к выводу о невозможности безопасно работать на предприятии.
Он отметил работников завода, которые с начала полномасштабной войны продолжали работать, чтобы поддерживать работу шахт и предприятия, несмотря на опасность.
«Они были воплощением храбрости в обстоятельствах, которые большинство из нас даже не могут себе представить», — сказал Лонгобардо.

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Что будет с предприятием

ArcelorMittal обсуждает будущее завода с правительством Украины. Компания планирует сохранить его инфраструктуру, чтобы по возвращении мира осталась возможность возобновить производство.
С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года ArcelorMittal предоставила «АрселорМиттал Кривой Рог» более $700 млн для обеспечения непрерывности работы.
В то же время, компания ожидает зафиксировать неденежное обесценение примерно на $1 млрд. Преимущественно речь идет об обесценении имущества, оборудования и других основных средств «АрселорМиттал Кривой Рог».

Напомним, 16 августа российские войска атаковали «АрселорМиттал Кривой Рог», повредив основные объекты энергетического и доменного производства. В результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще 14 получили ранения.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
25 сентября 2026, 15:12
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Строительной отрасли — беда. АМ был крупнейшим производителем арматуры, а её в монолитные дома уходят сотни тонн. Метинвест тоже производство две недели прекратил. Уже через месяц-два на рынке начнётся дефицит.
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