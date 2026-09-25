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25 сентября 2026, 14:02 Читати українською

Бронирование для фермеров может стать более доступным: что изменится с 18 октября

Для агропредприятий ослабили требования к получению статуса критически важного, что может упростить доступ к механизму бронирования работников. На смену обратил внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Для агропредприятий ослабили требования к получению статуса критически важного, что может упростить доступ к механизму бронирования работников.

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Новые правила начнут действовать 18 октября 2026 года. По сравнению с критериями, которые правительство усилило в июне, минимальный порог обрабатываемых земель уменьшили с 1000 до 200 га, а требование годового чистого дохода — с 40 млн до 20 млн грн.

В июне приказом Минэкономики № 6954 от 24 июня 2026 года эти показатели наоборот удвоили: площадь повысили с 500 до 1000 га, а доход — с 20 до 40 млн грн. Новое решение фактически упраздняет значительную часть этого усиления.

По новым правилам предприятие сможет отвечать отраслевым критериям, если будет выполнять два из трех:

  • будет обрабатывать не менее 200 га сельхозугодий или будет иметь 50 га многолетних насаждений, или будет получать от 20 млн грн чистого годового дохода;

  • будет осуществлять профильную деятельность по определенным КВЭД;

  • будет находиться в сфере управления Минагрополитики.


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Кто лоббировал решение


То есть для небольших фермерских хозяйств главное изменение состоит в том, что площадь земли перестает быть столь высоким барьером. Предприятие с меньшим земельным банком сможет претендовать на статус за счет достаточного объема дохода и соответствия другим требованиям.

Решение пересмотреть критерии было принято после обращений аграрных ассоциаций. Снижение порога дохода также связывают с ограниченным экспортом: из-за сложностей с реализацией продукции часть агропредприятий может иметь меньшую выручку в 2026 году.

Заявки по-прежнему будут подавать через Государственный аграрный реестр. При этом с 17 октября они будут рассматриваться работниками Минагрополитики, а не Минэкономики.


Как мы писали, в США семья фермеров отказалась от $26 миллионов за землю под дата-центр для ИИ.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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