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25 сентября 2026, 12:37 Читати українською

64% или 60% НДФЛ: почему общины выступают против новой бюджетной модели

Местные бюджеты могут недополучить часть собственных доходов в 2027 году из-за предложения правительства вернуть норматив зачисления НДФЛ в бюджеты общин с 64% до базовых 60%. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина.

Местные бюджеты могут недополучить часть собственных доходов в 2027 году из-за предложения правительства вернуть норматив зачисления НДФЛ в бюджеты общин с 64% до базовых 60%.


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Хотя в проекте госбюджета предусмотрено 18,17 млрд грн целевой субвенции на компенсацию задолженности по разнице в тарифах, проблема для общин заключается не только в четырех процентных пунктах.

Дополнительные 4% НДФЛ являются частью собственных доходов местных бюджетов, которыми община может распоряжаться в соответствии со своими потребностями. В то же время субвенция будет иметь конкретное целевое назначение — компенсацию задолженности в сфере теплоснабжения.

Поэтому общины без значительных долгов по разнице в тарифах могут фактически потерять часть доступного ресурса, не получив эквивалентную компенсацию. В то же время для общин с большими проблемами в теплоснабжении предложенная субвенция может быть важнее сохранения дополнительных 4% НДФЛ. Южанина, в частности, упоминает о Харькове.

Еще одна проблема — НДФЛ поступает в бюджет по месту работы человека, а не его проживание. Поэтому община, в которой человек живет и пользуется местной инфраструктурой, может не получать налог с его зарплаты. Это создает разницу между местом формирования доходов и фактическими потребностями местного бюджета.

Кроме того, поступления НДФЛ учитываются при определении налоговой способности общин, что влияет на систему бюджетного выравнивания и расчет базовой и реверсной дотаций.


Читайте также: Обстрелы еще не полностью отразились на ценах: эксперт предупредил о новом давлении в сентябре

Почему общины выступают за сохранение 64%

Ассоциация городов Украины настаивает на том, чтобы 64% НДФЛ оставались в бюджетах территориальных общин, и называет это одной из ключевых поправок к бюджетной политике на 2027 год.

В 2024—2026 годах доля в 64% фактически сохранялась как временное исключение из базовой нормы Бюджетного кодекса. Базовый норматив для бюджетов территориальных общин составляет 60%.

Поэтому, по мнению сторонников сохранения 64%, вопрос состоит не только в компенсации на 2027 год, но и в предсказуемости доходов общин.

Южанина предлагает оценивать изменения отдельно для каждого общества: сколько она получала от дополнительных 4% НДФЛ, который имеет объем подтвержденной задолженности по разнице в тарифах и какую сумму субвенции сможет получить.


Таким образом, дискуссия по НДФЛ в бюджете-2027 сводится к двум моделям: сохранить общинам дополнительные 4% собственного дохода или частично заменить их целевыми средствами на теплоснабжение.

Как мы писали, Украине не хватает $32,6 млрд на бюджет-2027: депутат рассказала о переговорах с партнерами

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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