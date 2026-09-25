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25 сентября 2026, 8:46 Читати українською

Обстрелы еще не полностью отразились на ценах: эксперт предупредил о новом давлении в сентябре

Статистика цен производителей пока еще не в полной мере отразила последствия российских обстрелов в августе, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, это может быть связано с механикой расчета показателя.

Статистика цен производителей пока еще не в полной мере отразила последствия российских обстрелов в августе, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.


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В то же время, отдельные тенденции уже заметны. По данным Госстата, в августе цены производителей промышленной продукции выросли на 0,9% к июлю. Больше всего подорожала продукция поставщиков электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 1,2%.

Внимание на несколько ключевых изменений

Энергетика. Цены у поставщиков электроэнергии, газа и воды выросли на 1,2%. Аналитик связывает это, в частности, с ростом спроса на электроэнергию: в августе на РДН спрос по сравнению с июлем увеличился на 7,17%, а предложение на 4%. На ВДР спрос вырос на 16,11%, в то время как предложение сократилось на 8,34%.

Металлургия и добыча. В металлургии цены снизились на 0,7%, в добывающей промышленности — на 0,6%. По оценке Шевчишина, металлургический сектор замедляется из-за проблем с экспортом, в частности из-за портов, а производители руды вынуждены снижать цены на внутреннем рынке из-за сложностей с вывозом продукции.

Пищевая промышленность. Цены на производителей пищевых продуктов выросли на 1%. В частности, молочная продукция подорожала на 1,4%, мясная — на 2,1%, а хлеб — на 1,5%. По мнению аналитика, это может быть одним из последствий повреждения составов и усложнения логистики.

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Цены будут расти и дальше


Шевчишин ожидает, что в сентябре давление на производственные цены усилится из-за роста затрат и потери предприятий. Это, в свою очередь, может оказать дополнительное давление на потребительские цены.

Следовательно, по его оценке, часть последствий августовских атак может проявиться в ценовой статистике с опозданием, когда предприятия в полной мере перенесут рост затрат на цены на свою продукцию.


Как мы писали, а налитик прогнозирует доллар выше 45 грн: что будет влиять на курс

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
25 сентября 2026, 11:32
#
«Давление» будет видно к концу года, когда из-за перебоев с электричеством бизнес будет вынужден работать на генераторах, заправляемых горючкой по 100+/литр. Вот тогда и начнётся всё самое интересное. ((
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