Правительство оставило 2600 грн доплаты учителям: выплаты получат 23,6 тысяч педагогов

Правительство сохранило ежемесячную доплату в 2 600 грн для учителей, работающих на прифронтовых территориях очно или в смешанном формате. Выплата предусмотрена для 23600 педагогов в 614 школах.

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Чтобы обеспечить выплаты, Кабмин перераспределил дополнительные средства. Это позволит произвести полный расчет за фактически отработанное время в прошлом учебном году в общинах, где осталась потребность в финансировании, а также выплачивать доплату до конца 2026 года.



90 местных бюджетов в 6 областях



Речь идет именно о педагогах, которые продолжают работать непосредственно с учащимися в очном или смешанном формате в условиях повышенной опасности безопасности. По данным образовательных ресурсов, дополнительный ресурс после перераспределения должен получить 90 местных бюджетов в шести областях — Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской.



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Таким образом, несмотря на ограниченные бюджетные возможности, отдельную выплату учителям прифронтовых общин решили сохранить до конца года.



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