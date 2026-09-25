Единая тарифная сетка возвращается: Стефанчук объяснил, как планируют изменить оплату труда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 сентября 2026, 8:22 Читати українською

Единая тарифная сетка возвращается: Стефанчук объяснил, как планируют изменить оплату труда

В Украине работают над новым подходом к оплате труда в государственном секторе, предусматривающим единую тарифную сетку. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии Новости.LIVE.

В Украине работают над новым подходом к оплате труда в государственном секторе, предусматривающим единую тарифную сетку.


► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости


Ее задача сделать зарплаты более понятными и предсказуемыми, а также показать, как доход работника может меняться вместе с профессиональным развитием.

По словам Стефанчука, человек еще во время обучения должен понимать, на какой уровень оплаты может рассчитывать после трудоустройства и как расти его зарплата с повышением квалификации и карьерным развитием.

Отдельно планируется пересмотреть не только базовые должностные оклады, но и надбавки и доплаты, чтобы они были частью понятной системы. «Вопрос справедливости является приоритетом», — сказал Стефанчук.

Что такое тарифная сетка и зачем она нужна

Тарифная сетка — это система, которая распределяет должности по тарифным разрядам и устанавливает соотношение между оплатой труда. Для каждого разряда определяется коэффициент, а должностной оклад рассчитывается от базового показателя.

Такая модель нужна, чтобы оплата зависела не только от решения конкретного руководителя, но и сложности работы, квалификации, уровня ответственности и места должности в общей системе. В то же время, сама тарифная сетка не означает, что все работники будут получать одинаковую зарплату: на конечную сумму могут влиять надбавки, доплаты и другие предусмотренные правилами выплаты.

Единая тарифная сетка уже существовала в Украине

Правительство утвердило Единую тарифную сетку постановлением № 1298 от 30 августа 2002 года. Документ предусматривал систему тарифных разрядов и коэффициентов для работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.

Однако с полноценным введением системы возникли проблемы. В парламенте в ноябре 2004 года прямо отмечалось, что введение утвержденной в 2002 году сетки правительство неоднократно переносило.

В августе 2005 г. Кабмин утвердил новую редакцию сетки и предусмотрел поэтапное введение тарифных коэффициентов, начиная с 1 сентября 2005 года.


Читайте также: Верховная Рада отменила налоги на часть товаров для обороны


То есть, нынешняя инициатива Стефанчука не означает изобретение тарифной сетки с нуля. В то же время, из его заявления следует, что сейчас обсуждается более системный подход к оплате труда в государственном секторе, где зарплата, надбавки и карьерный рост должны быть связаны между собой по понятным правилам.


Как мы писали, Верховная Рада изменила правила работы банков: что это значит для вкладчиков

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
ForrestGump
ForrestGump
25 сентября 2026, 10:31
#
Наступний крок — трудодні!
+
0
Skeptik777
Skeptik777
25 сентября 2026, 11:12
#
Тарифна сітка то добре… ще відмініть доплати та надбавки, щоб було зрозуміло і прозоро. Бо зарплата 20 тис, а доплати 50…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 45 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами