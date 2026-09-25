Единая тарифная сетка возвращается: Стефанчук объяснил, как планируют изменить оплату труда

В Украине работают над новым подходом к оплате труда в государственном секторе, предусматривающим единую тарифную сетку. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии Новости.LIVE.



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Ее задача сделать зарплаты более понятными и предсказуемыми, а также показать, как доход работника может меняться вместе с профессиональным развитием.

По словам Стефанчука, человек еще во время обучения должен понимать, на какой уровень оплаты может рассчитывать после трудоустройства и как расти его зарплата с повышением квалификации и карьерным развитием.

Отдельно планируется пересмотреть не только базовые должностные оклады, но и надбавки и доплаты, чтобы они были частью понятной системы. «Вопрос справедливости является приоритетом», — сказал Стефанчук.

Что такое тарифная сетка и зачем она нужна

Тарифная сетка — это система, которая распределяет должности по тарифным разрядам и устанавливает соотношение между оплатой труда. Для каждого разряда определяется коэффициент, а должностной оклад рассчитывается от базового показателя.

Такая модель нужна, чтобы оплата зависела не только от решения конкретного руководителя, но и сложности работы, квалификации, уровня ответственности и места должности в общей системе. В то же время, сама тарифная сетка не означает, что все работники будут получать одинаковую зарплату: на конечную сумму могут влиять надбавки, доплаты и другие предусмотренные правилами выплаты.

Единая тарифная сетка уже существовала в Украине

Правительство утвердило Единую тарифную сетку постановлением № 1298 от 30 августа 2002 года. Документ предусматривал систему тарифных разрядов и коэффициентов для работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.

Однако с полноценным введением системы возникли проблемы. В парламенте в ноябре 2004 года прямо отмечалось, что введение утвержденной в 2002 году сетки правительство неоднократно переносило.

В августе 2005 г. Кабмин утвердил новую редакцию сетки и предусмотрел поэтапное введение тарифных коэффициентов, начиная с 1 сентября 2005 года.



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То есть, нынешняя инициатива Стефанчука не означает изобретение тарифной сетки с нуля. В то же время, из его заявления следует, что сейчас обсуждается более системный подход к оплате труда в государственном секторе, где зарплата, надбавки и карьерный рост должны быть связаны между собой по понятным правилам.



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