Трамп встретился с Си: США и Китай отложили новую торговую войну

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 сентября 2026, 8:00 Читати українською

Трамп встретился с Си: США и Китай отложили новую торговую войну

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Вашингтоне 24 сентября. Как сообщает Reuters, главным практическим результатом стало продление торгового перемирия между странами еще на два месяца.

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Вашингтоне 24 сентября.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости


В то же время стороны не заключили долгосрочного торгового соглашения: ключевые споры по тарифам, китайским закупкам американской продукции, редкоземельным металлам и технологическим ограничениям остались предметом дальнейших переговоров.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, продолжение должно дать Вашингтону и Пекину дополнительное время для работы над экономическими вопросами. При этом США заявляют, что Китай выполняет обязательства по закупке 25 млн тонн американской сои, но отстает от договоренностей по другим аграрным товарам. Также Вашингтон указывает на недостаточные объемы поставок редкоземельных металлов.


Читайте также: Китай потратил рекордные $158,8 млрд на золото: почему страна скупает его тоннами

Торговля, Тайвань и Украина остаются спорными вопросами

В ходе встречи стороны также обсудили искусственный интеллект, Тайвань, Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы стратегической безопасности. По данным китайской стороны, Си призвал США осторожно подходить к тайваньскому вопросу и выступать против независимости острова. Вашингтон при этом не заявлял об изменении своей традиционной позиции.

Что касается Украины, конкретных новых договоренностей публично не объявляли. Китайская сторона подтвердила, что лидеры обменялись мнениями по поводу войны в Украине, однако подробности их разговора не раскрыли.

Таким образом, встреча не завершила торговое противостояние США и Китая, но позволила продолжить перемирие и отложить обострение на следующие два месяца.


Как мы писали, Китай обеспечивает почти 30% импорта Украины: стоящий за рекордным ростом

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Три літри
Три літри
25 сентября 2026, 9:04
#
Трамп капітулював навіть не почавши війну
+
0
Skeptik777
Skeptik777
25 сентября 2026, 11:10
#
Він її програв 1,5 роки тому. У нього вистачило розуму не вступити в то двічі. А закон Грема то можливість запровадити тарифи, тобто беззуба хрінь.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами