Трамп встретился с Си: США и Китай отложили новую торговую войну

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Вашингтоне 24 сентября. Как сообщает Reuters, главным практическим результатом стало продление торгового перемирия между странами еще на два месяца.

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В то же время стороны не заключили долгосрочного торгового соглашения: ключевые споры по тарифам, китайским закупкам американской продукции, редкоземельным металлам и технологическим ограничениям остались предметом дальнейших переговоров.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, продолжение должно дать Вашингтону и Пекину дополнительное время для работы над экономическими вопросами. При этом США заявляют, что Китай выполняет обязательства по закупке 25 млн тонн американской сои, но отстает от договоренностей по другим аграрным товарам. Также Вашингтон указывает на недостаточные объемы поставок редкоземельных металлов.



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Торговля, Тайвань и Украина остаются спорными вопросами

В ходе встречи стороны также обсудили искусственный интеллект, Тайвань, Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы стратегической безопасности. По данным китайской стороны, Си призвал США осторожно подходить к тайваньскому вопросу и выступать против независимости острова. Вашингтон при этом не заявлял об изменении своей традиционной позиции.

Что касается Украины, конкретных новых договоренностей публично не объявляли. Китайская сторона подтвердила, что лидеры обменялись мнениями по поводу войны в Украине, однако подробности их разговора не раскрыли.

Таким образом, встреча не завершила торговое противостояние США и Китая, но позволила продолжить перемирие и отложить обострение на следующие два месяца.



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