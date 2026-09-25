Аренда во Львове занимает 76% зарплаты: с животным жилье найти сложнее

Во Львове увеличилась стоимость аренды квартир всех типов. Больше всего подорожали однокомнатные — почти на 32%. Об этом свидетельствует статистика ЛУН. Теперь аренда жилья в среднем забирает 76% зарплаты львовян — вдвое больше уровня, который в Европе считают пределом жилищной бедности. Спрос на квартиры тоже возрос: по сравнению с полгода назад их стали сдавать вдвое быстрее.

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Сколько стоит аренда

За последний год больше всего во Львове возросла стоимость аренды однокомнатных квартир — на 32%. Медианная цена такого жилья сейчас составляет 24 800 гривен в месяц, свидетельствует статистика ЛУН.

Двухкомнатные квартиры также подорожали — их медианная цена аренды составляет 28 800 гривен в месяц, что на 17% больше, чем год назад. Трехкомнатные квартиры сейчас сдают в среднем за 31 500 гривен — на 8% дороже, чем в прошлом.

По словам риелторки Оксаны Савулы, с которой пообщалось издание «Твой город», однокомнатная квартира в новом доме с современным ремонтом стоит более 20−25 тысяч гривен в месяц.



В более старых домах цены ниже — около 15−17 тысяч гривен. В то же время, найти квартиру за 13−14 тыс. грн, по словам риелторки, почти невозможно.

Оксана Савула также рассказала, что во Львов звонят киевляне, которые ищут жилье в качестве альтернативы зиме, однако часть из них отказывается от переезда из-за высокой стоимости аренды.

Тем, кто хочет сэкономить, риелтор советует рассматривать жилье в пригороде — в частности в Солонке, Малечковичах, Сокольниках, Липниках или Пустомытах.





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Спрос на аренду растет

Спрос на аренду жилья во Львове остается высоким. По данным ЛУН, за последние полгода скорость аренды выросла на 40%.

Это согласуется с данными «Твоего города»: если в январе одно- и двухкомнатные квартиры во Львове могли искать арендаторов около двух недель, то теперь, по данным издания, их часто снимают за несколько дней.

Арендовать жилье с животным сложнее

Отдельной проблемой для арендаторов остается поиск жилья, где разрешают проживать с домашними животными.

Только 5% владельцев квартир соглашаются на проживание с животными, еще 11% при определенных условиях. По словам риелторов, особенно сложно найти жилье людям с большими собаками весом более 20 килограммов или несколькими котами.

Некоторые владельцы также просят доплату за проживание с животным — около 50 долларов.

Аренда забирает большую часть зарплаты

В среднем аренда жилья во Львове составляет 76% дохода арендатора — это медианный показатель. По данным анализа ЛУН, по сравнению с европейскими показателями используют порог в 40% дохода, после которого расходы на жилье считают чрезмерными.

По расчетам ЛУН, менеджер по продажам во Львове тратит на аренду около 55% зарплаты, а медсестра — 103%. То есть медиа стоимость аренды для медсестры превышает ее медианную зарплату.

Среди профессий, которые анализировал ЛУН, нет ни одной, для которой доля расходов на аренду была бы ниже 40%.



Напомним, что в Украине государство компенсирует аренду жилья отдельным категориям ветеранов и уволенных защитников. Максимальная выплата составляет 6656 гривен в месяц, а право на нее устанавливает постановление Кабинета Министров № 252.

