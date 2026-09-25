McDonald's запустил в Шанхае доставку дронами: как это работает

В Шанхае заработал отдельный воздушный коридор для доставки заказов McDonald's дронами. Заказы через Meituan доставляют до специальных киосков примерно за 10 минут. Об этом пишет Fast Company.

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Новый маршрут протяженностью около 3,1 км объединяет кухню McDonald's в районе Сюйхуэй с пунктами выдачи на набережной Вест-Бунд. Заказ оформляют через приложение Meituan, а типовое время доставки составляет около 10 минут.



Как пишет Fast Company, Meituan использует дроны для доставки заказов с 2017 года. Компания постепенно расширяет сеть на новые города, а правила таких полетов в Китае разрабатывали параллельно с развитием технологии.



Главная особенность нового маршрута в том, что McDonald's впервые получил отдельный воздушный коридор для заказов. Раньше бренд был одним из многих, чьи заказы доставляли по маршрутам Meituan.





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Доставка при разной погоде

По данным Meituan, один дрон может перевозить около 2,4 кг груза. Система может работать во время обычного дождя и снега, а также при порывах ветра около 50 км/ч.



Если погодные условия становятся хуже, дроны завершают уже находящиеся в воздухе доставки, после чего весь парк прекращает работу до улучшения погоды.



В Meituan заявили, что около 20 брендов уже используют дроны компании. После запуска маршрута в Вест-Бунде общее количество платных заказов, доставленных дронами Meituan, превысило 1 млн. рублей.

Новые маршруты в Шанхае

По данным Fast Company, McDonald's и Meituan проводили испытания системы в Шэньчжэне в течение 2026 года. Теперь компании планируют использовать новый формат в качестве основы для создания сети воздушных узлов в разных районах.



Шанхай намерен запустить 400 низковысотных маршрутов до конца 2027 года. Развитие подобных сервисов является частью китайской стратегии развития так называемой «экономики низких высот».



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