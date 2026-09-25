McDonald's запустил в Шанхае доставку дронами: как это работает

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 сентября 2026, 13:03 Читати українською

McDonald's запустил в Шанхае доставку дронами: как это работает

В Шанхае заработал отдельный воздушный коридор для доставки заказов McDonald's дронами. Заказы через Meituan доставляют до специальных киосков примерно за 10 минут. Об этом пишет Fast Company.

В Шанхае заработал отдельный воздушный коридор для доставки заказов McDonald's дронами.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый маршрут протяженностью около 3,1 км объединяет кухню McDonald's в районе Сюйхуэй с пунктами выдачи на набережной Вест-Бунд. Заказ оформляют через приложение Meituan, а типовое время доставки составляет около 10 минут.

Как пишет Fast Company, Meituan использует дроны для доставки заказов с 2017 года. Компания постепенно расширяет сеть на новые города, а правила таких полетов в Китае разрабатывали параллельно с развитием технологии.

Главная особенность нового маршрута в том, что McDonald's впервые получил отдельный воздушный коридор для заказов. Раньше бренд был одним из многих, чьи заказы доставляли по маршрутам Meituan.



Читайте также: Укрпочта создала службу авиабезопасности для ускорения международной доставки посылок

Доставка при разной погоде

По данным Meituan, один дрон может перевозить около 2,4 кг груза. Система может работать во время обычного дождя и снега, а также при порывах ветра около 50 км/ч.

Если погодные условия становятся хуже, дроны завершают уже находящиеся в воздухе доставки, после чего весь парк прекращает работу до улучшения погоды.

В Meituan заявили, что около 20 брендов уже используют дроны компании. После запуска маршрута в Вест-Бунде общее количество платных заказов, доставленных дронами Meituan, превысило 1 млн. рублей.

Новые маршруты в Шанхае

По данным Fast Company, McDonald's и Meituan проводили испытания системы в Шэньчжэне в течение 2026 года. Теперь компании планируют использовать новый формат в качестве основы для создания сети воздушных узлов в разных районах.

Шанхай намерен запустить 400 низковысотных маршрутов до конца 2027 года. Развитие подобных сервисов является частью китайской стратегии развития так называемой «экономики низких высот».

Мы также писали: Маск потратит более $25 млрд: Tesla наращивает производство гуманоидных роботов Optimus

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами