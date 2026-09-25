В Киевской области растет выбор жилья по госпрограммам: пример BURGUNDIA 3 в Ирпене

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 сентября 2026, 13:33 Читати українською

В Киевской области растет выбор жилья по госпрограммам: пример BURGUNDIA 3 в Ирпене

На рынке жилья Киевщины расширяется выбор объектов, которые могут быть интересны покупателям, использующим государственные программы финансирования жилья, а именно есть Обитель, есть Восстановление и жилые ваучеры. Для Ирпеня это особенно актуально: город остается одним из наиболее представленных направлений первичного рынка в ближнем пригороде столицы, а спрос формируют как покупатели для собственного проживания, так и ищущие жилье с инвестиционной перспективой.

На рынке жилья Киевщины расширяется выбор объектов, которые могут быть интересны покупателям, использующим государственные программы финансирования жилья, а именно есть Обитель, есть Восстановление и жилые ваучеры.

Одним из проектов, который должен пополнить такой пул предложения, является BURGUNDIA 3 от компании MOLODIST. Жилой комплекс в Ирпене выходит на финальный этап строительства: ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года. По данным сентябрьского отчета застройщика, в секциях одновременно проходят фасадные и малярные работы, отделка мест общего пользования, монтаж инженерных сетей, установка окон, работы с кровлей и благоустройство территории.

Что получает покупатель

Для человека, выбирающего квартиру по государственной программе, важна не только возможность использовать соответствующее финансирование. Значения имеют общая стоимость жилья, площадь квартиры, формат застройки, сроки ожидания и характеристики самого комплекса.

В BURGUNDIA 3 квартиры представлены smart-, одно- и двухкомнатные квартиры от 23 до 67м². По актуальным данным ЛУН, минимальная заявленная цена составляет 49500 грн за м², а минимальная стоимость квартиры — около 1,2 млн. грн. Строительная компания также предлагает рассрочку до 18 месяцев с первым взносом от 30%.

Именно уровень общего бюджета может быть важен при выборе жилья в пригороде: покупатель сравнивает не только стоимость квадратного метра, но и то, какую площадь и характеристики квартиры можно получить в пределах доступного бюджета.

Малоэтажный формат вместо высотной застройки

BURGUNDIA 3 состоит из пяти домов высотой от 5 до 7 этажей. В каждом доме предусмотрен лифт. Дома возводятся из кирпича, утепляются минеральной ватой и будут иметь индивидуальное газовое отопление.

Малоэтажный формат является одним из параметров, по которому покупатели могут сравнивать жилые комплексы с предложениями в других городах Киевской агломерации. В этом случае речь идет о квартале с домами до семи этажей, а не о высотной застройке.

Собственное общественное пространство

Еще одна составляющая проекта — среда внутри комплекса. BURGUNDIA 3 предусматривает собственную прогулочную аллею с зелеными зонами и фонтанами, закрытую для автомобилей территорию, детские и спортивные площадки. На первых этажах находятся коммерческие помещения, где должны работать магазины, заведения и сервисы для жителей.

Таким образом, покупатель оценивает не только квартиру, но и будущую инфраструктуру комплекса — фактор, особенно важный для тех, кто выбирает между Киевом и пригородом и планирует жить в новостройке постоянно.

Финальная стадия — меньший горизонт ожидания

Еще один аргумент в пользу объектов на финальном этапе — возможность оценить реальное состояние строительства. В BURGUNDIA 3 уже производятся фасадные, внутренние и инженерные работы, а часть секций перешла к украшению мест общего пользования и благоустройства. Ввод комплекса ожидается в ближайшие полгода.

Для покупателя это означает более короткий горизонт ожидания по сравнению с проектом на начальной стадии. Для потенциального инвестора — возможность оценить не только заявленную концепцию, но и фактическую архитектуру, локацию, состояние строительства и будущее благоустройства.

Государственные программы как дополнительный критерий

Доступность государственного финансирования стала отдельным критерием при выборе квартиры. На Киевщине действуют программы есть Обитель, есть Восстановление и жилые ваучеры. BURGUNDIA 3 должно пополнить предложение жилья, которое покупатели смогут рассматривать в рамках государственных жилищных программ.

Таким образом, BURGUNDIA 3 в Ирпене объединяет несколько параметров, которые покупатели учитывают при выборе жилья в пригороде Киева: стартовую стоимость от 49,5 тыс. грн за м², малоэтажную застройку, лифты в каждом доме, собственное общественное пространство, коммерческую инфраструктуру и близкий срок. Расширение предложения по государственным программам добавляет еще один критерий, который может влиять на выбор квартиры в Ирпене и других городах Киевской агломерации.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами