В Киевской области растет выбор жилья по госпрограммам: пример BURGUNDIA 3 в Ирпене

На рынке жилья Киевщины расширяется выбор объектов, которые могут быть интересны покупателям, использующим государственные программы финансирования жилья, а именно есть Обитель, есть Восстановление и жилые ваучеры. Для Ирпеня это особенно актуально: город остается одним из наиболее представленных направлений первичного рынка в ближнем пригороде столицы, а спрос формируют как покупатели для собственного проживания, так и ищущие жилье с инвестиционной перспективой.

Одним из проектов, который должен пополнить такой пул предложения, является BURGUNDIA 3 от компании MOLODIST. Жилой комплекс в Ирпене выходит на финальный этап строительства: ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года. По данным сентябрьского отчета застройщика, в секциях одновременно проходят фасадные и малярные работы, отделка мест общего пользования, монтаж инженерных сетей, установка окон, работы с кровлей и благоустройство территории.

Что получает покупатель

Для человека, выбирающего квартиру по государственной программе, важна не только возможность использовать соответствующее финансирование. Значения имеют общая стоимость жилья, площадь квартиры, формат застройки, сроки ожидания и характеристики самого комплекса.

В BURGUNDIA 3 квартиры представлены smart-, одно- и двухкомнатные квартиры от 23 до 67м². По актуальным данным ЛУН, минимальная заявленная цена составляет 49500 грн за м², а минимальная стоимость квартиры — около 1,2 млн. грн. Строительная компания также предлагает рассрочку до 18 месяцев с первым взносом от 30%.

Именно уровень общего бюджета может быть важен при выборе жилья в пригороде: покупатель сравнивает не только стоимость квадратного метра, но и то, какую площадь и характеристики квартиры можно получить в пределах доступного бюджета.

Малоэтажный формат вместо высотной застройки

BURGUNDIA 3 состоит из пяти домов высотой от 5 до 7 этажей. В каждом доме предусмотрен лифт. Дома возводятся из кирпича, утепляются минеральной ватой и будут иметь индивидуальное газовое отопление.

Малоэтажный формат является одним из параметров, по которому покупатели могут сравнивать жилые комплексы с предложениями в других городах Киевской агломерации. В этом случае речь идет о квартале с домами до семи этажей, а не о высотной застройке.

Собственное общественное пространство

Еще одна составляющая проекта — среда внутри комплекса. BURGUNDIA 3 предусматривает собственную прогулочную аллею с зелеными зонами и фонтанами, закрытую для автомобилей территорию, детские и спортивные площадки. На первых этажах находятся коммерческие помещения, где должны работать магазины, заведения и сервисы для жителей.

Таким образом, покупатель оценивает не только квартиру, но и будущую инфраструктуру комплекса — фактор, особенно важный для тех, кто выбирает между Киевом и пригородом и планирует жить в новостройке постоянно.

Финальная стадия — меньший горизонт ожидания

Еще один аргумент в пользу объектов на финальном этапе — возможность оценить реальное состояние строительства. В BURGUNDIA 3 уже производятся фасадные, внутренние и инженерные работы, а часть секций перешла к украшению мест общего пользования и благоустройства. Ввод комплекса ожидается в ближайшие полгода.

Для покупателя это означает более короткий горизонт ожидания по сравнению с проектом на начальной стадии. Для потенциального инвестора — возможность оценить не только заявленную концепцию, но и фактическую архитектуру, локацию, состояние строительства и будущее благоустройства.

Государственные программы как дополнительный критерий

Доступность государственного финансирования стала отдельным критерием при выборе квартиры. На Киевщине действуют программы есть Обитель, есть Восстановление и жилые ваучеры. BURGUNDIA 3 должно пополнить предложение жилья, которое покупатели смогут рассматривать в рамках государственных жилищных программ.

Таким образом, BURGUNDIA 3 в Ирпене объединяет несколько параметров, которые покупатели учитывают при выборе жилья в пригороде Киева: стартовую стоимость от 49,5 тыс. грн за м², малоэтажную застройку, лифты в каждом доме, собственное общественное пространство, коммерческую инфраструктуру и близкий срок. Расширение предложения по государственным программам добавляет еще один критерий, который может влиять на выбор квартиры в Ирпене и других городах Киевской агломерации.