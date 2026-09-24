Цюрих и Токио возглавили мировой рейтинг риска «пузыря» на рынке жилья — UBS

Цюрих и Токио стали единственными из 23 крупнейших мировых городов, которые UBS в 2026 году отнес к категории высокого риска образования «пузыря» на рынке жилой недвижимости.

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Что показывает рейтинг

Согласно опубликованному 22 сентября UBS Global Real Estate Bubble Index 2026, индекс Цюриха составил 1,69, Токио — 1,54. Высоким UBS считает показатель выше 1,5.

В категорию повышенного риска вошли Майами с индексом 1,41, Дубай — 1,16, Сеул — 1,13, Женева — 1,12 и Лиссабон — 1,04.

Умеренный риск зафиксирован в Амстердаме — 0,95, Мадриде — 0,86, Лос-Анджелесе — 0,69, Сиднее — 0,68, Франкфурте — 0,64, Торонто — 0,63, Ванкувере — 0,62, Мюнхене и Гонконге — по 0,61, Сингапуре — 0,54 и Милане — 0,50.

К рынкам с низким риском UBS отнес Париж с показателем 0,33, Лондон — 0,32, Нью-Йорк — 0,28, Сан-Франциско — минус 0,02 и Сан-Паулу — минус 0,24.

В Цюрихе реальные цены на жилье за последние 20 лет выросли почти на 140%, тогда как арендные ставки увеличились примерно на 40%, а доходы населения — на 30%. Соотношение цены покупки к стоимости аренды достигло 46 лет — максимального показателя среди всех изученных UBS городов.

В Токио цены на жилье с поправкой на инфляцию сейчас примерно на 50% выше, чем семь лет назад. За последний год они выросли еще примерно на 6%.

UBS отмечает, что в среднем реальные цены на жилье во всех исследованных городах за год выросли лишь на 0,5%, однако между отдельными рынками сформировался значительный разрыв.

Банк подчеркивает, что высокий индекс не является прогнозом неизбежного обвала. Коррекция может произойти при изменении процентных ставок, настроений инвесторов или существенном увеличении предложения жилья.