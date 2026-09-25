Рынок авто в ЕС резко изменился: электромобили за год прибавили 62,7%

В августе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 708,2 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные ACEA.

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Наибольшую динамику продемонстрировал сегмент электромобилей — их регистрации выросли на 62,7%.

По типу силовой установки в августе зарегистрировали:

234 980 гибридов (HEV) — +2,2%;

196 486 электромобилей (BEV) — +62,7%;

133 816 бензиновых автомобилей — -24,6%;

78 426 плагин-гибридов — +10,8%;

45 403 дизельных авто — -23,8%;

19 100 автомобилей других типов — -0,3%.

Таким образом, наибольший прирост среди основных категорий пришелся именно на полностью электрические автомобили. По данным ACEA, за восемь месяцев 2026 года в ЕС зарегистрировали 1,64 млн. BEV, а их доля рынка достигла 21,7%.

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В целом с января по август в Евросоюзе зарегистрировали более 7,5 млн новых легковых автомобилей, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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