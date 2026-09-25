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25 сентября 2026, 9:10 Читати українською

YouTube радикально обновляет платформу: ИИ поможет искать видео, создавать ленты и монтировать Shorts

YouTube представил масштабное обновление платформы с новыми функциями на основе искусственного интеллекта для зрителей и авторов. Компания меняет поиск видео, рекомендации, YouTube Music и процесс монтажа контента. Об этом YouTube сообщил на ежегодной презентации Made On YouTube.

YouTube представил масштабное обновление платформы с новыми функциями на основе искусственного интеллекта для зрителей и авторов.

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Новые возможности поражают


Одной из главных новинок станет Custom Feeds — возможность создавать собственные ленты видео с помощью обычных текстовых запросов. К примеру, пользователь сможет попросить YouTube показывать длинные документальные фильмы для вечернего просмотра или новых авторов о DIY. Такие ленты можно будет сохранять, а рекомендации в них будут автоматически обновляться. Функцию планируют запустить для пользователей в США на смартфонах, вебверсиях и телевизорах этой осенью.

YouTube также расширяет Ask YouTube — поиск в формате диалога. Система может отвечать на более сложные запросы, задавать контекст вокруг видео и предлагать релевантный контент. Для поиска товаров сервис сможет формировать организованные рекомендации и сравнения на основе характеристик пользователя.

Отдельный блок новшеств касается YouTube Music. Функция Ask Music будет работать как разговорный ИИ-инструмент, с помощью которого можно будет управлять очередью, искать музыку и глубже знакомиться с артистами. YouTube также готовит Podcast Lineup — персонального аудиогида, который еженедельно будет коротко рассказывать о рекомендованных подкастах и объяснять, почему они могут понравиться пользователю. Обе функции должны быть доступны для пользователей YouTube Music и Premium во всем мире.


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ИИ становится главным помощником ютубера


Для авторов YouTube готовит разговорный монтаж на основе Gemini. В Shorts и приложении YouTube Create можно будет описывать желаемые изменения на обычном языке: ИИ будет помогать создать первую версию, обрезать паузы, изменить порядок фрагментов, добавить текст и другие элементы. При этом автор сможет в любой момент перейти к ручному редактированию. Глобальный запуск для Android и iPhone намечен на начало 2027 года.

Таким образом, YouTube постепенно превращает ИИ из отдельного инструмента в часть основных функций платформы — от поиска и рекомендаций до создания и монтажа видео.

Как мы сообщали, YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я Саня
Я Саня
25 сентября 2026, 12:48
#
Оо ще більше ші генерованих крепових відосів.
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