С января по август 2026 года украинский автопарк пополнили 154,8 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По данным Укравтопрома, наибольшую долю в этом объеме составили кроссоверы — 54%. Средний возраст импортируемых SUV составил 7,4 лет.
Какие кроссоверы с пробегом чаще всего ввозят в Украину: топ-10 моделей
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Какие двигатели выбирали чаще всего
Наибольшим спросом среди подержанных кроссоверов пользовались бензиновые модели.
Распределение по типу силовой установки выглядело так:
- бензиновые — 60%;
- дизельные — 18%;
- электромобили — 11%;
- гибриды — 9%;
- авто с ГБО — 2%.
Топ-10 самых популярных моделей
Чаще украинцы импортировали такие кроссоверы с пробегом:
- Volkswagen Tiguan — 6261 авто;
- Audi Q5 — 5460;
- Nissan Rogue — 5402;
- Ford Escape — 3319;
- Mazda CX-5 — 2884;
- Nissan Qashqai — 2849;
- BMW X3 — 2486;
- Tesla Model Y — 2471;
- BMW X5 — 2282;
- Audi Q7 — 2230.
Таким образом, Volkswagen Tiguan стал самым популярным импортированным кроссовером с пробегом за первые восемь месяцев 2026 года.
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Источник: Минфин
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