Какие кроссоверы с пробегом чаще всего ввозят в Украину: топ-10 моделей

С января по август 2026 года украинский автопарк пополнили 154,8 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По данным Укравтопрома, наибольшую долю в этом объеме составили кроссоверы — 54%. Средний возраст импортируемых SUV составил 7,4 лет.

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Какие двигатели выбирали чаще всего

Наибольшим спросом среди подержанных кроссоверов пользовались бензиновые модели.

Распределение по типу силовой установки выглядело так:

бензиновые — 60%;

дизельные — 18%;

электромобили — 11%;

гибриды — 9%;

авто с ГБО — 2%.

Топ-10 самых популярных моделей

Чаще украинцы импортировали такие кроссоверы с пробегом:

Volkswagen Tiguan — 6261 авто;

Audi Q5 — 5460;

Nissan Rogue — 5402;

Ford Escape — 3319;

Mazda CX-5 — 2884;

Nissan Qashqai — 2849;

BMW X3 — 2486;

Tesla Model Y — 2471;

BMW X5 — 2282;

Audi Q7 — 2230.

Таким образом, Volkswagen Tiguan стал самым популярным импортированным кроссовером с пробегом за первые восемь месяцев 2026 года.