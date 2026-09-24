США могут запретить экспорт дизеля на 90 дней: упадут ли цены

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Причина резкого подорожания дизеля — дефицит горючего на мировом рынке из-за войны США и Израиля с Ираном, перебои с поставками через Ормузский пролив и сокращение российского экспорта после ударов по НПЗ. Средняя цена дизеля в США уже превысила $6,50 за галлон.

Что хочет сделать Белый дом

Логика возможного запрета проста: если американские нефтепереработчики перестанут продавать дизель за границу, больше горючего будет оставаться на внутреннем рынке. Это должно увеличить предложение и оказать давление на цены.

По данным RSM Research, США производят около 5,3 млн баррелей дизеля в сутки. Приблизительно 3,6 млн баррелей потребляется внутри страны, а около 1,67 млн баррелей экспортируется.

То есть речь идет о значительном объеме горючего, который теоретически можно перенаправить на американский рынок.

Действительно ли это удешевит дизель

Эксперты сомневаются, что запрет решит проблему. Основная причина — дефицит возник не из-за недостаточных запасов именно в США, а из-за глобального шока предложения.

Аналитики предупреждают, что ограничение экспорта может снизить доходы нефтеперерабатывающих компаний. В ответ они могут сократить производство, что отчасти нивелирует дополнительное предложение на внутреннем рынке.

Есть и другая проблема — дизель производят неравномерно по территории США. Значительная часть мощностей расположена на побережье Мексиканского залива, в то время как дефицит наблюдается, в частности, на Северо-Востоке и Западном побережье.

Даже если нефтепереработчики получат больше горючего для американского рынка, его еще нужно доставить туда, где оно нужно. Основные трубопроводы уже работают на высокой загрузке, поэтому дополнительные объемы придется перевозить по водному транспорту, что увеличивает расходы.



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Что это значит для американцев

Дизель является ключевым топливом для грузовиков, сельхозтехники, железной дороги, строительной техники, генераторов и отопления. Поэтому рекордные цены уже давят на фермеров, перевозчиков и бизнес.

Запрет на экспорт мог бы временно увеличить внутреннее предложение, но эксперты считают, что оно не устраняет главную причину подорожания — глобальный дефицит и перебои со снабжением. Reuters также сообщал, что аналитики ожидают от такого шага ограниченного эффекта, а в худшем случае новых перебоев на мировом рынке.

Следовательно, если администрация Трампа все-таки введет ограничения, оно может дать краткосрочный эффект для американского рынка, но гарантий существенного и длительного снижения цен нет.



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