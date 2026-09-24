Украина получит 3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Совет ЕС одобрил восьмой регулярный платеж для Украины. Решение стало возможным благодаря прогрессу в выполнении Плана Украины: уже выполнено 84 из 95 шагов, срок реализации которых настал. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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На что направят средства

Средства помогут поддерживать макрофинансовую стабильность, финансировать приоритетные расходы государства и продолжать реформы на пути членства в ЕС.

Отдельно Совет Е С одобрил внесение изменений в План Украины, предполагающих добровольный взнос Норвегии в размере 1 млрд норвежских крон — около 92 млн евро — в форме безвозвратной помощи.

Норвегия стала первой страной, не являющейся членом ЕС, внесшей вклад в Pillar I Ukraine Facility — бюджетная поддержка в рамках Ukraine Facility.

Напомним

Механизм Ukraine Facility подразумевает возможность дополнительных добровольных взносов от государств-членов ЕС, третьих стран и международных организаций.

За последний год Швеция уже направила более 253 млн евро дополнительных взносов, а Великобритания недавно предоставила более 17 млн евро в Pillar II — Ukraine Investment Framework.

Ukraine Facility — это финансовый инструмент Европейского Союза в объеме более 50 млрд евро на 2024−2027 годы, направленный на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также проведение реформ, необходимых для вступления в ЕС.

После поступления восьмого транша общий объем финансирования, полученного Украиной в пределах Ukraine Facility с середины 2024 года, превысит 32 млрд евро.