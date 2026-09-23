«Укрпочта» изменяет порядок работы отделений из-за воздушных тревог

«Укрпочта» вводит новый порядок работы городских отделений из-за сокращения рабочего времени во время воздушных тревог. Об этом сообщил 23 сентября генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

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Новый порядок работы

В компании объясняют, что длительные воздушные тревоги могут сокращать время работы отделений и влиять на сроки доставки.

В частности, чтобы посылка из Киева попала в Одессу на следующий день, ее нужно отправить не позже 22:00. До этого отправления должна пройти сортировка, погрузка в автомобиль и доставка из отделения в сортировочный центр.

Поэтому посылка, принятая до начала воздушной тревоги, продолжит свой маршрут даже в случае дальнейшего закрытия отделения из-за опасности. Если клиент не успел отправить ее до начала тревоги, это может перенести отправку на следующий день.

Что с пенсиями

Финансовые услуги — в частности, выплата пенсий и проведение платежей — предоставляются в течение дня после завершения воздушной тревоги, заявил Смелянский.

В компании отмечают, что для таких операций задержка из-за тревоги не означает переноса услуги на следующий день.

Новый порядок работы уже вводится более чем в 90% городских отделений, имеющих более одного операционного окна. Там будет работать отдельное «Экспресс-окно» для операций с посылками.