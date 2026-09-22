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22 сентября 2026, 20:10 Читати українською

«Ябко» официально приступила к продажам iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в Украине

Сеть «Ябко» первой официально приступила к продажам iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — самых ожидаемых флагманов нового поколения от Apple.

Флагманы нового поколения уже доступны в магазинах и на сайте сетиСеть «Ябко» первой официально приступила к продажам iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — самых ожидаемых флагманов нового поколения от Apple.

Флагманы нового поколения уже доступны в магазинах и на сайте сети

Первая официальная партия смартфонов успешно доставлена, растаможена и оформлена в соответствии со всеми требованиями украинского законодательства.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, ранее доступные только для предзаказа, официально поступили в продажу.

Клиенты, которые одними из первых оформили предзаказ, уже получают новые устройства. В то же время, флагманские iPhone доступны для приобретения в магазинах «Ябко» и онлайн — с официальной гарантией и сервисной поддержкой.

Собственный импорт как преимущество сети «Ябко»

Собственный импорт техники является неотъемлемой частью системной работы «Ябко»

Сеть самостоятельно импортирует технику в Украину, организуя ее поставку и официальный ввоз. Благодаря этому, компания может самостоятельно управлять наличием, формировать ценовую политику, а также определять дату старта продаж.

Показатели подтверждают масштаб этой работы: в 2025 году сеть Ябко официально импортировала и растаможила почти 70 тысяч единиц техники. Только за первое полугодие 2026 года этот показатель превысил 42 тысячи устройств, около 27 тысяч из которых смартфоны.

Быстрый апгрейд через Trade-In: как выгодно перейти на новое поколение iPhone 18

Для тех, кто планирует обновить смартфон, сейчас также удачный момент воспользоваться Trade-In: старое устройство можно обменять на новый iPhone 18 линейки поколения с доплатой. Это позволяет снизить сумму покупки и перейти на новую модель без необходимости отдельно продавать предыдущий смартфон.

Кроме того, переход на новую модель iPhone становится еще более выгодным благодаря возможности комбинировать обмен с оплатой по частям: стоимость старого смартфона засчитывается как первый взнос, а остаток суммы разбивается на комфортные ежемесячные платежи без переплат, что является максимально выгодным и экономным решением для рационального планирования бюджета и уникальной возможностью первым обновить свой смартфон.

О сети «Ябко»

Сеть особой техники «Ябко» — украинская компания с 12-летним опытом, специализирующаяся на продаже и сервисном обслуживании мультибрендовой техники и электроники.

«Ябко» развивает собственный официальный импорт, розничную сеть, e-commerce, сервисное обслуживание, trade-in, выкуп устройств и корпоративное направление.

Ябко входит в список крупных налогоплательщиков. За шесть месяцев 2026 года «Ябко» уплатила в бюджет 356 млн грн. В 2025 году компания уплатила 449 млн грн налогов.

Сеть насчитывает более 130 магазинов в 49 городах Украины, а команда компании — более 600 человек.

Источник: Минфин
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