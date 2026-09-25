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25 сентября 2026, 10:30 Читати українською

Более 640 млн грн подозрительных операций: Госфинмониторинг обнаружил схему при закупке дронов

Госфинмониторинг выявил подозрительные финансовые операции более чем на 640 млн грн, связанные с закупками беспилотников для обороны. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на данные финансовой разведки.

Госфинмониторинг выявил подозрительные финансовые операции более чем на 640 млн грн, связанные с закупками беспилотников для обороны.

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По данным Госфинмониторинга, в 2025—2026 годах через счета одного из поставщиков оборонной продукции прошли десятки миллиардов гривен. Часть средств поступила от государственных заказчиков в оплату беспилотных авиационных комплексов. Еще часть средств поступала от благотворительных фондов, организаций и государственных органов.

В дальнейшем средства перечислялись группе компаний и ФЛП якобы за товары, комплектующие, услуги переработки и оборудования. В то же время, финмониторинг заявил, что эти операции носили формальный характер: за ними не выявили реального движения активов, выполненных работ или оказанных услуг. Также зафиксированы признаки завышения стоимости продукции.


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Разветвленная фиктивная сеть


По информации финансовой разведки, отдельные контрагенты уже имели проблемы с банками: финансовые учреждения неоднократно прекращали с ними деловые отношения из-за подозрений в фиктивном предпринимательстве и транзите средств.

Госфинмониторинг передал собранные материалы правоохранительным органам. Это означает, что речь идет об обнаруженных подозрительных операциях и признаках возможных нарушений, а окончательные выводы об ответственности должны сделать правоохранители и суд.

Как мы сообщали, ЕС перечислил Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны: детали нового транша

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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