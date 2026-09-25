Украине не хватает $32,6 млрд на бюджет-2027: депутат рассказала о переговорах с партнерами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 сентября 2026, 9:39 Читати українською

Украине не хватает $32,6 млрд на бюджет-2027: депутат рассказала о переговорах с партнерами

Украине пока не хватает подтверждения $32,6 млрд международного финансирования, необходимого для обеспечения бюджета в 2027 году. Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в эфире День.LIVE.

Украине пока не хватает подтверждения $32,6 млрд международного финансирования, необходимого для обеспечения бюджета в 2027 году.


► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости


Забуранная отметила, что, по ее информации, проект бюджета уже прошел верификацию МВФ, позволяющую продолжать переговоры с ЕС и другими международными финансовыми институтами.

В то же время официально Минфин оценивает общую потребность Украины в международной поддержке в 2027 году в $52,6 млрд. Речь идет о средствах от Европейского Союза, стран G7 в рамках механизма ERA, МВФ, Всемирного банка, Великобритании и других партнеров. Часть этой суммы — $32,6 млрд — пока нуждается в подтверждении.


Читайте также: Дефицит бюджета растет: Правительство передало Раде еще три важных законопроекта


Потребности растут из-за войны войны


Забуранная также увязала рост потребности в дополнительном финансировании со значительными разрушениями инфраструктуры и ситуацией на фронте.

Проект госбюджета-2027 правительство одобрило 15 сентября. Общий объем расходов в документе составляет 7,272 трлн грн, тогда как потребность в международной поддержке определена на уровне $52,6 млрд.


Как мы писали, в 2027 году дефицит бюджета составит 2,7 трлн грн: правительство назвал источники финансирования

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+75
Серый Петров
Серый Петров
25 сентября 2026, 10:18
#
Воруйте меньше
+
+75
TAN72
TAN72
25 сентября 2026, 10:36
#
Аппетит растёт
+
+89
izhgut .
izhgut .
25 сентября 2026, 10:46
#
Отака вона — потужність. Тепер бюджет суверенної країни потрібно погоджувати з усілякими іноземними організаціями та країнами.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
25 сентября 2026, 11:11
#
Бюджет воюючої країни.
+
+86
korvin29
korvin29
25 сентября 2026, 11:14
#
Самое интересное будет после окончания войны, когда транши прекратятся и не будет никакой бюджетной поддержки. В репарации верят только представители самого отбитого электората Зе-команды. В Украине будут времена похлеще 90х, тем кто хотел купить недвижимость один совет: подождите окончания войны, подождите когда пройдет отложенный спрос и покупайте).).)
+
+15
Vadossssss
Vadossssss
25 сентября 2026, 11:44
#
Спочатку навпаки транши збільшать для запуску экономіки,а потім почнуть відбивати своє.
+
+67
Yaroslav 911
Yaroslav 911
25 сентября 2026, 11:32
#
Надо заканчивать войну, как, это уже задача политиков, которых выбрали граждане.
Выхода нет только из гроба.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
25 сентября 2026, 12:07
#
Так у вас же росте ВВП згідно статистики??? Кожен день пишете що росте ВВП, а тут половина бюджету відсутся)). Як же так?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ярослав Голобородько и 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами