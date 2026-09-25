Украине не хватает $32,6 млрд на бюджет-2027: депутат рассказала о переговорах с партнерами

Украине пока не хватает подтверждения $32,6 млрд международного финансирования, необходимого для обеспечения бюджета в 2027 году. Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в эфире День.LIVE.



► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости



Забуранная отметила, что, по ее информации, проект бюджета уже прошел верификацию МВФ, позволяющую продолжать переговоры с ЕС и другими международными финансовыми институтами.

В то же время официально Минфин оценивает общую потребность Украины в международной поддержке в 2027 году в $52,6 млрд. Речь идет о средствах от Европейского Союза, стран G7 в рамках механизма ERA, МВФ, Всемирного банка, Великобритании и других партнеров. Часть этой суммы — $32,6 млрд — пока нуждается в подтверждении.



Читайте также: Дефицит бюджета растет: Правительство передало Раде еще три важных законопроекта



Потребности растут из-за войны войны



Забуранная также увязала рост потребности в дополнительном финансировании со значительными разрушениями инфраструктуры и ситуацией на фронте.

Проект госбюджета-2027 правительство одобрило 15 сентября. Общий объем расходов в документе составляет 7,272 трлн грн, тогда как потребность в международной поддержке определена на уровне $52,6 млрд.



Как мы писали, в 2027 году дефицит бюджета составит 2,7 трлн грн: правительство назвал источники финансирования