Bitget взломали на $351,6 млн: биржа подозревает хакеров из Северной Кореи

Как сообщает Cointelegraph, криптовалютная биржа Bitget испытала кибератаки, в результате которой были незаконно переведены криптоактивы примерно на $351,6 млн.



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CEO компании Грейс Чен заявила, что к атаке могли быть причастны северокорейские хакеры. По ее словам, следователи обнаружили IP-адреса, совпадающие с использованием VPN, характерным для определенной группировки с КНДР.

Инцидент произошел 24 сентября: система безопасности Bitget зафиксировала несанкционированные переводы по части горячих и теплых кошельков. Холодные кошельки биржи не пострадали, а вывод средств временно приостановили на время проверки.

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Bitget успокаивает пользователей

Bitget заявляет, что средства пользователей защищены, а весь объем ущерба покрывается фондом защиты пользователей, превышающим $464 млн. Часть похищенных активов, по словам Чен, уже удалось вернуть, однако точную сумму не назвали.

Расследование продолжается. Биржа сообщила, что сотрудничает с правоохранителями и блокчейн-компаниями, помогающими отслеживать похищенные активы. Окончательные выводы по поводу механизма атаки и ее организаторов еще не обнародованы.



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