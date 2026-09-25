Доллар дорожает, евро подешевеет: курс валют на 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, средний курс доллара прибавил 7 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Курс евро потерял 5 копеек в покупке и 4 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,73−45,23 грн. Евро покупают за 50,92 грн., а продают за 51,61 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,88−45,00, евро — 51,50−51,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,95−44,98 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,20−51,22 грн.

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