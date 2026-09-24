83,3 млрд грн на госаппарат: сколько получат регионы и какие должности попадут под ограничение

В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год на содержание органов государственной власти, за исключением силовых структур, планируется направить 83,3 млрд грн. Из них 78,8 млрд грн придется на общий фонд, а еще 4,4 млрд грн — на специальный. Отдельный крупный блок расходов касается работы государственной власти непосредственно в регионах. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».



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Почти 12 млрд грн — на областные и районные администрации

На осуществление исполнительной власти в регионах в проекте бюджета заложено около 12 млрд грн.

Эти средства должны обеспечить работу 24 областных и 119 районных государственных (военных) администраций. То есть, речь идет о финансировании государственных органов, которые работают на уровне областей и районов и обеспечивают выполнение государственных решений на местах.

Отдельно государство планирует направить средства на усиление местного самоуправления:

190,4 млн грн — субвенция на осуществление полномочий районными советами;

315,4 млн грн — на программу «Усиление местного самоуправления в Украине».

Таким образом, в бюджете отдельно предусмотрены средства как на государственную вертикаль управления в областях и районах, так и на органы местного самоуправления.

Что будет с цифровизацией и госслужащими

На цифровизацию государственного управления предусмотрено 1,9 млрд. грн. по программе «Электронное управление».

Еще 2 млрд грн планируют направить на обеспечение институциональной способности органов государственной власти, то есть на то, чтобы государственные органы могли выполнять свои функции, иметь необходимые ресурсы и соответствующую организационную способность.

На обучение и профессиональное развитие государственных служащих Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы предусмотрено 96,1 млн. грн. Еще 35,7 млн грн должно пойти на адаптацию управления персоналом к стандартам ЕС.

НАДС в целом классифицирует должности государственной службы по функциям, уровню ответственности и сложности задач, объединяя их в соответствующие семьи должностей.



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Ограничение, но не сокращение

Отдельное положение проекта бюджета касается количества должностей государственной службы, отнесенных к семье должностей «анализ государственной политики и нормотворческая деятельность».

Проект бюджета устанавливает предельную долю таких должностей в разных государственных органах.

Для Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабмина, Аппарата СНБО и Офиса Президента их количество может составлять не более 50% общего числа должностей государственной службы.

Для министерств, проекты актов Кабмина которых подлежат обязательному согласованию, не более 40%.

Для других государственных органов — не более 30%.

Но эти цифры не означают автоматического сокращения, а именно о максимальной доле должностей, которые могут быть классифицированы как принадлежащие к соответствующей функциональной семье.

В то же время, для НАПК, Минобороны, МВД, ДБР, БЭБ и САП условия оплаты труда планируют оставить на уровне 2026 года.



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