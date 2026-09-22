В приложении «Дия» расширили услугу «Брак онлайн». Теперь подать заявление и жениться дистанционно могут также люди, которые потеряли супруга и решили создать новую семью. Об этом говорится в сообщении «Дии».
«Брак онлайн» в «Дии» расширили: кому больше не нужно идти в РАГС
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Ранее в таком случае заявление о государственной регистрации брака нужно было подавать лично в отделе РАГС.
Как это будет работать
Если в Государственном реестре актов гражданского состояния есть актовая запись о смерти предыдущего супруга, «Дия» автоматически проверит эту информацию.
После проверки пользователю станет доступна возможность подать заявление и зарегистрировать новый брак онлайн.
Таким образом, дополнительно обращаться в РАГС только для подтверждения прекращения предыдущего брака из-за смерти одного из супругов не нужно.
Кто разработал обновление
Услуга была разработана Министерством юстиции и Министерством цифровой трансформации при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа.
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