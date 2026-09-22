OnlyFans принес украинской налоговой миллиардные доначисления, но большинство денег еще не уплачено

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 сентября 2026, 19:10 Читати українською

OnlyFans принес украинской налоговой миллиардные доначисления, но большинство денег еще не уплачено

По данным юридической компании WINNER, украинская налоговая насчитала авторам контента на платформе OnlyFans более 1 млрд грн налогов и штрафных санкций, однако фактические поступления в бюджет пока в разы меньше.

По данным юридической компании WINNER, украинская налоговая насчитала авторам контента на платформе OnlyFans более 1 млрд грн налогов и штрафных санкций, однако фактические поступления в бюджет пока в разы меньше.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо состоянию на 1 сентября 2026 после примерно 4,5 тыс.


► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости


По состоянию на 1 сентября 2026 после примерно 4,5 тыс. проверок в бюджет уплачено 60,6 млн грн. Остальные суммы могут стать предметом административного или судебного обжалования.

Речь идет о доходах, получаемых украинскими налоговыми резидентами от британской компании Fenix International Ltd — владельца платформы OnlyFans. Налоговая получила информацию о таких выплатах в рамках международного обмена налоговыми данными и на ее основании начала проводить документальные проверки. Это подтверждается, в частности, материалами судебных дел по налогообложению доходов от OnlyFans.

Сколько насчитала налоговая

По данным ГНС, по доходам за 2020−2022 годы было проведено около 2,8 тыс проверок. По их результатам налоговые обязательства и штрафы составили 553,3 млн грн.

Еще примерно 1,7 тыс проверок касались доходов за 2023 год. По ним было доначислено 522,7 млн грн.

В итоге общая сумма доначислений по результатам проверок достигла 1,076 млрд грн.

Однако эта цифра не означает, что государство уже получило миллиард гривен.

По состоянию на 1 сентября фактически уплачено 60,6 млн грн — 47,8 млн грн по результатам проверок по доходам 2020−2022 годов и еще 12,8 млн грн за 2023 год. Это примерно 5,6% от общей суммы доначислений.

Почему доначисление не равно долгу

Налоговое уведомление-решение ГНС является решением контролирующего органа, но налогоплательщик имеет право его обжаловать. Окончательный размер обязательств может зависеть от результатов административного или судебного обжалования.

В каждом конкретном деле необходимо проверять, откуда налоговая взяла информацию о доходах, какой именно период она охватывает, как определена сумма полученного дохода, по какому курсу проводился перерасчет валютных поступлений, налоги и штрафы начислены и соблюдала ли ГНС всех процедур во время проверки.

Поэтому уплата всей суммы, указанной в налоговом уведомлении-решении, не единственно возможный сценарий. Если плательщик считает доначисление необоснованным, он может обжаловать решение налоговой в установленном законом порядке.

Налоговая использует данные из Великобритании

Отдельные судебные материалы показывают, как именно ГНС получает информацию о доходах украинцев от OnlyFans.

Например, по делу, рассматриваемому Днепропетровским окружным административным судом, налоговая получила от британской стороны данные о выплатах конкретному физическому лицу. За 2020 год речь шла о $820, за 2021 — $2437, а за 2022 — $47 209.

Судебный документ также содержит данные ГНС о 5435 физических лицах, использовавших 7036 аккаунтов OnlyFans. Общая сумма выплаченного этим плательщикам дохода, по информации налоговой, составила $110,96 млн.

В то же время, часть авторов самостоятельно задекларировала полученные иностранные доходы. По данным, приведенным по этому судебному делу, 620 плательщиков задекларировали 366,8 млн грн доходов и уплатили более 71 млн грн НДФЛ и военного сбора. Этот показатель касается данных, приведенных суду в материалах дела, и не следует отождествлять его с 60,6 млн грн, которые журналисты назвали фактически уплаченными именно по результатам проверок по состоянию на 1 сентября 2026 года.


Читайте также: История OnlyFans: как случайно создать сверхуспешную бизнес-модель


Что могут оспаривать авторы OnlyFans

В таких спорах важно не только сам факт получения денег от платформы, но и документы, на которых основывается расчет налоговой.

В частности, плательщику следует проверить:

  • какие именно данные о выплатах OnlyFans передала иностранная сторона;

  • соответствуют ли они фактическим доходам конкретного человека;

  • за какие годы налоговая производит доначисление;

  • правильно ли определена дата и сумма получения дохода;

  • учтены ли все документы и объяснения плательщика;

  • правильно ли рассчитаны налоги, штрафы и пеня;

  • соблюдала ли ГНС процедуру назначения и проведения проверки.

Это особенно важно потому, что в материалах налоговой могут использоваться данные иностранных компетентных органов, а плательщик, со своей стороны, может иметь собственные документы относительно полученных средств, комиссий платформы, дат выплат и движения денег.


Как мы писали, зарабатываешь на OnlyFans — налоговая узнает. Но одних иностранных данных для доначисления НДФЛ недостаточно

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
22 сентября 2026, 19:41
#
Більшість грошей і не буде сплачена, це ж вважається злочином у відсталих країнах. А як може держава отримувати частину зі злочинного доходу?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами