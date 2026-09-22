OnlyFans принес украинской налоговой миллиардные доначисления, но большинство денег еще не уплачено

По данным юридической компании WINNER, украинская налоговая насчитала авторам контента на платформе OnlyFans более 1 млрд грн налогов и штрафных санкций, однако фактические поступления в бюджет пока в разы меньше.



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По состоянию на 1 сентября 2026 после примерно 4,5 тыс. проверок в бюджет уплачено 60,6 млн грн. Остальные суммы могут стать предметом административного или судебного обжалования.

Речь идет о доходах, получаемых украинскими налоговыми резидентами от британской компании Fenix International Ltd — владельца платформы OnlyFans. Налоговая получила информацию о таких выплатах в рамках международного обмена налоговыми данными и на ее основании начала проводить документальные проверки. Это подтверждается, в частности, материалами судебных дел по налогообложению доходов от OnlyFans.

Сколько насчитала налоговая

По данным ГНС, по доходам за 2020−2022 годы было проведено около 2,8 тыс проверок. По их результатам налоговые обязательства и штрафы составили 553,3 млн грн.

Еще примерно 1,7 тыс проверок касались доходов за 2023 год. По ним было доначислено 522,7 млн грн.

В итоге общая сумма доначислений по результатам проверок достигла 1,076 млрд грн.

Однако эта цифра не означает, что государство уже получило миллиард гривен.

По состоянию на 1 сентября фактически уплачено 60,6 млн грн — 47,8 млн грн по результатам проверок по доходам 2020−2022 годов и еще 12,8 млн грн за 2023 год. Это примерно 5,6% от общей суммы доначислений.

Почему доначисление не равно долгу

Налоговое уведомление-решение ГНС является решением контролирующего органа, но налогоплательщик имеет право его обжаловать. Окончательный размер обязательств может зависеть от результатов административного или судебного обжалования.

В каждом конкретном деле необходимо проверять, откуда налоговая взяла информацию о доходах, какой именно период она охватывает, как определена сумма полученного дохода, по какому курсу проводился перерасчет валютных поступлений, налоги и штрафы начислены и соблюдала ли ГНС всех процедур во время проверки.

Поэтому уплата всей суммы, указанной в налоговом уведомлении-решении, не единственно возможный сценарий. Если плательщик считает доначисление необоснованным, он может обжаловать решение налоговой в установленном законом порядке.

Налоговая использует данные из Великобритании

Отдельные судебные материалы показывают, как именно ГНС получает информацию о доходах украинцев от OnlyFans.

Например, по делу, рассматриваемому Днепропетровским окружным административным судом, налоговая получила от британской стороны данные о выплатах конкретному физическому лицу. За 2020 год речь шла о $820, за 2021 — $2437, а за 2022 — $47 209.

Судебный документ также содержит данные ГНС о 5435 физических лицах, использовавших 7036 аккаунтов OnlyFans. Общая сумма выплаченного этим плательщикам дохода, по информации налоговой, составила $110,96 млн.

В то же время, часть авторов самостоятельно задекларировала полученные иностранные доходы. По данным, приведенным по этому судебному делу, 620 плательщиков задекларировали 366,8 млн грн доходов и уплатили более 71 млн грн НДФЛ и военного сбора. Этот показатель касается данных, приведенных суду в материалах дела, и не следует отождествлять его с 60,6 млн грн, которые журналисты назвали фактически уплаченными именно по результатам проверок по состоянию на 1 сентября 2026 года.



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Что могут оспаривать авторы OnlyFans

В таких спорах важно не только сам факт получения денег от платформы, но и документы, на которых основывается расчет налоговой.

В частности, плательщику следует проверить:

какие именно данные о выплатах OnlyFans передала иностранная сторона;

соответствуют ли они фактическим доходам конкретного человека;

за какие годы налоговая производит доначисление;

правильно ли определена дата и сумма получения дохода;

учтены ли все документы и объяснения плательщика;

правильно ли рассчитаны налоги, штрафы и пеня;

соблюдала ли ГНС процедуру назначения и проведения проверки.

Это особенно важно потому, что в материалах налоговой могут использоваться данные иностранных компетентных органов, а плательщик, со своей стороны, может иметь собственные документы относительно полученных средств, комиссий платформы, дат выплат и движения денег.



Как мы писали, зарабатываешь на OnlyFans — налоговая узнает. Но одних иностранных данных для доначисления НДФЛ недостаточно