Доллар против цифрового юаня и евро: США готовят глобальное расширение стейблкоинов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность стимулировать использование привязанных к доллару стейблкоинов за пределами США. Цель — усилить позиции американской валюты как мировой резервной валюты и одновременно увеличить спрос на государственные облигации США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости



По данным издания, Вашингтон может поддерживать такие проекты через совместные предприятия и частного бизнеса. К инициативе могут присоединиться Министерство финансов, Государственный департамент и Корпорация финансирования международного развития США (DFC).

Речь идет о пока что неоформленной инициативе: конкретные компании, страны и объемы финансирования не определены.

Как стейблкоины могут поддержать доллар

Стейблкоины — это цифровые активы, стоимость которых обычно привязана к традиционной валюте. Подавляющее большинство таких токенов в мире номинировано в долларах.

Эмитенты стейблкоинов должны снабжать их резервами. В них могут входить доллары и краткосрочные казначейские облигации США. Поэтому чем больше будет спрос на долларовые стейблкоины, тем больше резервных активов их эмитентам потенциально понадобится.

По данным, приведенным Bloomberg и другими источниками, провайдеры стейблкоинов уже владеют почти $200 млрд. казначейских векселей и других краткосрочных государственных бумаг.

Таким образом, Вашингтон рассматривает стейблкоины не только как криптовалютный инструмент, но и способ распространять использование доллара в международных расчетах и создавать дополнительный спрос на американский госдолг.

Правовая основа уже создана

В 2025 году Трамп подписал GENIUS Act, установивший федеральные требования к платежным стейблкоинам. В частности, эмитенты должны поддерживать резервы как минимум на уровне объема выпущенных токенов, а к разрешенным активам относятся доллары и краткосрочные казначейские бумаги США.

Министр финансов Скотт Бессент ранее заявлял, что расширение рынка стейблкоинов может укрепить роль доллара как мировой резервной валюты.



Читайте также: Расходы со стейблкоин-картами могут возрасти вчетверо к 2028 году



США конкурируют за будущую цифровую платежную инфраструктуру

Инициатива Вашингтона возникает на фоне развития других интернациональных платежных систем.

Страны мира развивают собственную цифровую финансовую инфраструктуру, в частности, в рамках проекта mBridge, где используется китайский цифровой юань. Европейский центральный банк также продвигает проект цифрового евро и интеграцию блокчейн-систем с традиционной платежной инфраструктурой.

В этом контексте распространение долларовых стейблкоинов за границей может стать для США способом сохранить влияние доллара в цифровых международных расчетах.



Как мы писали, ЦБ предложил изменить требования к резервам стейблкоинов в ЕС