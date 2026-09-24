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24 сентября 2026, 13:23 Читати українською

До 110 тысяч грн в месяц: какие профессии стали самыми оплачиваемыми в Украине

За последние четыре года структура спроса на работников и уровень зарплат в Украине заметно изменились. Больше всего возросла роль рабочих профессий, а часть вакансий в строительстве уже попала в число самых оплачиваемых. Об этом говорится в исследовании OLX Работа.

За последние четыре года структура спроса на работников и уровень зарплат в Украине заметно изменились.
Зарплата

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Кто зарабатывает больше всего

В августе 2022 года высшую медианную зарплату предлагали дальнобойщикам — 40 тыс. грн.

В пятерку также входили:

  • мастер по ремонту — 30 тыс. грн;
  • фасадник — 30 тыс. грн;
  • риелтор — 27,5 тыс. грн;
  • рихтовщик — 27,5 тыс. грн.

В августе 2026 рейтинг уже выглядел иначе.

Наибольшую медианную зарплату предлагали руководителям отделов продаж — 110 тыс. грн.

Дальше шли:

  • штукатур — 80 тыс. грн;
  • фасадник — 70 тыс. грн;
  • плиточник — 70 тыс. грн;
  • каменщик — 65 тыс. грн.

Таким образом, сразу четыре из пяти самых оплачиваемых позиций в 2026 году пришлись на рабочие и строительные специальности.

Читайте также: В Польше повысят минимальную зарплату: сколько будут платить в 2027 году

Кого больше всего ищут

В августе 2022 года больше всего вакансий было для водителей — 4468 объявлений. Медианская зарплата составила 23 тыс. грн.

Также активно искали:

  • продавцов — 4340 вакансий, 10,7 тыс. грн;
  • менеджеров по продажам — 2319, 16,5 тыс. грн;
  • швей и портных — 2121, 15 тыс. грн;
  • поваров — 2120, 12,5 тыс. грн.

В августе 2026 года первое место по количеству вакансий заняли продавцы — 9306 объявлений, а их медиа зарплата выросла до 24,2 тыс. грн.

На втором месте водители: 8331 вакансия с медианной зарплатой 40 тыс. грн.

Дали:

  • разнорабочие — 5011 вакансий, 30 тыс. грн;
  • грузчики — 4848 вакансий, 28,5 тыс. грн;
  • повара — 3384 вакансии, 29,25 тыс. грн.

Как изменился рынок труда

Продавцы, водители и повара остаются среди самых востребованных специалистов. В 2026 году в топ-5 по количеству вакансий вошли разнорабочие и грузчики.

Данные также показывают значительный рост зарплат в массовых профессиях. К примеру, медиальная зарплата водителя выросла с 23 тыс. грн в 2022 году до 40 тыс. грн в 2026 году, а продавца — с 10,7 тыс. грн до 24,2 тыс. грн.

По оценке работодателей дефицит кадров остается одним из главных факторов роста зарплат. В то же время, на выбор работы все больше влияют не только деньги, но и бронирование, гибкий график, условия труда и стабильность компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
BigBend
BigBend
24 сентября 2026, 13:38
#
Зарплата в ЗСУ не змінюється 5 рік, середній рівень 21 тис. грн.
+
0
yarg
yarg
24 сентября 2026, 16:07
#
Точно? при том что в армии минималка- 20000 (пенсионер охраняющий склад топографических карт под Ужгородом) а максимум- под 500000 (штурмовая пехота, оезультативний дронщик). и средняя -21?
+
0
BigBend
BigBend
24 сентября 2026, 16:39
#
Точно, бо ти написав дурню.
+
0
lider2000
lider2000
24 сентября 2026, 16:32
#
Не нравится, на выход.
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