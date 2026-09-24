До 110 тысяч грн в месяц: какие профессии стали самыми оплачиваемыми в Украине

За последние четыре года структура спроса на работников и уровень зарплат в Украине заметно изменились. Больше всего возросла роль рабочих профессий, а часть вакансий в строительстве уже попала в число самых оплачиваемых. Об этом говорится в исследовании OLX Работа.

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Кто зарабатывает больше всего

В августе 2022 года высшую медианную зарплату предлагали дальнобойщикам — 40 тыс. грн.

В пятерку также входили:

мастер по ремонту — 30 тыс. грн;

фасадник — 30 тыс. грн;

риелтор — 27,5 тыс. грн;

рихтовщик — 27,5 тыс. грн.

В августе 2026 рейтинг уже выглядел иначе.

Наибольшую медианную зарплату предлагали руководителям отделов продаж — 110 тыс. грн.

Дальше шли:

штукатур — 80 тыс. грн;

фасадник — 70 тыс. грн;

плиточник — 70 тыс. грн;

каменщик — 65 тыс. грн.

Таким образом, сразу четыре из пяти самых оплачиваемых позиций в 2026 году пришлись на рабочие и строительные специальности.

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Кого больше всего ищут

В августе 2022 года больше всего вакансий было для водителей — 4468 объявлений. Медианская зарплата составила 23 тыс. грн.

Также активно искали:

продавцов — 4340 вакансий, 10,7 тыс. грн;

менеджеров по продажам — 2319, 16,5 тыс. грн;

швей и портных — 2121, 15 тыс. грн;

поваров — 2120, 12,5 тыс. грн.

В августе 2026 года первое место по количеству вакансий заняли продавцы — 9306 объявлений, а их медиа зарплата выросла до 24,2 тыс. грн.

На втором месте водители: 8331 вакансия с медианной зарплатой 40 тыс. грн.

Дали:

разнорабочие — 5011 вакансий, 30 тыс. грн;

грузчики — 4848 вакансий, 28,5 тыс. грн;

повара — 3384 вакансии, 29,25 тыс. грн.

Как изменился рынок труда

Продавцы, водители и повара остаются среди самых востребованных специалистов. В 2026 году в топ-5 по количеству вакансий вошли разнорабочие и грузчики.

Данные также показывают значительный рост зарплат в массовых профессиях. К примеру, медиальная зарплата водителя выросла с 23 тыс. грн в 2022 году до 40 тыс. грн в 2026 году, а продавца — с 10,7 тыс. грн до 24,2 тыс. грн.

По оценке работодателей дефицит кадров остается одним из главных факторов роста зарплат. В то же время, на выбор работы все больше влияют не только деньги, но и бронирование, гибкий график, условия труда и стабильность компании.