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24 сентября 2026, 9:35 Читати українською

Биткоин снова падает: спотового спроса не хватило, а ставки на фьючерсах привели к массовым ликвидациям на $280 млн

Биткоин не смог удержаться около $87 000 и начал снижаться из-за недостаточного спроса на спотовом рынке: 30-дневный показатель совокупного спотового спроса оставался на уровне около минус 180 000 BTC. Это означает, что предложение монет на рынке по-прежнему превышает реальный спрос на них. Об этом пишет Cointelegraph.

Биткоин не смог удержаться около $87 000 и начал снижаться из-за недостаточного спроса на спотовом рынке: 30-дневный показатель совокупного спотового спроса оставался на уровне около минус 180 000 BTC.


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Аналитики CryptoQuant отмечают, что ситуация постепенно улучшается: отрицательный спотовый спрос сокращается, а спрос на фьючерсы продолжает расти. В то же время, именно этой поддержки со стороны покупателей на спотовом рынке пока недостаточно для устойчивого продолжения роста.

Трейдеры сделали ставку на дальнейший рост

На этом фоне значительная часть трейдеров фьючерсного рынка продолжала открывать позиции на дальнейший рост биткоина.

После прорыва выше $82 тыс участники рынка прибавили более $2 млрд фьючерсных позиций, а открытый интерес превысил $31 млрд.

Когда биткоин развернулся вниз и опустился ниже $84 тыс, чрезмерное кредитное плечо начало работать против покупателей. Только за четыре часа было ликвидировано около $280 млн длинных позиций.

То есть часть падения стала следствием не только продаж самого биткоина, но и принудительного закрытия позиций трейдеров, ставивших на дальнейший рост.

Удержится ли уровень $82 тысячи

Теперь внимание рынка сосредоточено на отметке $82 тыс. По оценке трейдера и аналитика Rekt Capital, для продолжения восходящего движения биткоина важно удержать этот уровень или успешно протестировать его как поддержку после возможного падения. Потеря $82 тыс может означать возврат криптовалюты в более широкий диапазон $60−80 тыс.

Читайте также: Крипторинок резко ожил: биткоин превысил $80 тысяч, альтокины стремительно дорожают


Таким образом, главный вопрос для рынка сейчас — появится ли достаточный реальный спрос на рынке спотов, чтобы поглотить предложение и поддержать цену. Если этого не произойдет, высокий уровень фьючерсного кредитного плеча и дальше будет создавать риск новых волн ликвидаций.


Как мы сообщали, Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о биткоине-резерве Трампа

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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