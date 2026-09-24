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24 сентября 2026, 16:11 Читати українською

После атаки РФ уничтожены дата-центры и узлы сетей: где могут быть проблемы с интернетом

После российской атаки на Киев, украинские провайдеры и хостинг-компании сообщили о повреждении сетевого оборудования, дата-центров и магистральной инфраструктуры. По данным Новости.LIVE, из-за аварий часть абонентов осталась без связи, а в отдельных регионах возможны временные перебои с интернетом.

После российской атаки на Киев, украинские провайдеры и хостинг-компании сообщили о повреждении сетевого оборудования, дата-центров и магистральной инфраструктуры.


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В частности, MiroHost сообщил об уничтожении украинского дата-центра, где размещались мощности компании. Сроки восстановления пока не называют, зарубежная инфраструктура работает в штатном режиме.

В Cityhost заявили об уничтожении части оборудования в одном из киевских дата-центров. Компания возобновляет сервисы по резервным копиям на серверах за рубежом.

Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети. Поэтому часть абонентов осталась без интернета. Компания переносит ядро сети и планирует восстановить связь 25 сентября.

В Домонете заявили о повреждении нескольких магистральных площадок и значительном количестве кабеля. На момент уведомления специалисты не имели доступа к поврежденным объектам для проведения ремонтных работ.

Об авариях также сообщили KIEVNET и FAUST. Последний уже заявил о частичном возобновлении связи.

Из-за повреждений сетевого оборудования в Киеве перебои возможны и на Днепропетровщине — об этом предупредил провайдер «Днепронет».

Ранее после атаки 23 сентября о проблемах с доступом к сети также сообщали UTELS, «Паутина», KyivLink и Crazy Network. Последствия атак ощутили, в частности, в Винницкой и Хмельницкой областях.

В Польше загорелась наземная станция Starlink

На фоне повреждения украинской интернет-инфраструктуры стало известно о пожаре на наземной станции Starlink в Польше, обеспечивающем связь для региона, в частности, Украины.

Пожар произошел вечером 23 сентября в Воля-Кробовской в Мазовецком воеводстве. Огонь повредил электрическое оборудование и генератор. Польские правоохранители рассматривают версию умышленного поджога рядом с версией короткого замыкания.


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Министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что есть признаки преднамеренной попытки вывести станцию из строя. По его словам, это могло нарушить интернет-связь, в частности, для украинских учреждений и военных. В то же время, он отметил, что причастность России пока не установлена, хотя некоторые признаки, по его словам, соответствуют российской тактике гибридных атак.

На 24 сентября работу систем Starlink на станции уже возобновили. Расследование причин пожара продолжается.


Как сообщалось, в Киеве зафиксировали масштабные перебои с интернетом: повреждены дата-центры

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+29
Tido oss
Tido oss
24 сентября 2026, 16:37
#
40 дней примису …
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